Dos entrenadores de Mendoza que buscan el pedestal en el ciclismo

Los juegos se pusieron en marcha con el fútbol y detrás de cada deportista en la máxima competencia hay un equipo, un conductor y un líder al otro lado de las “líneas de cal”, de cada largada, en cada cronometraje o en cada juego individual o por equipos que busca los mejores resultados para los atletas. El ciclismo mendocino, en distintas especialidades, tendrá representantes. Dos históricos del pedal que sueñan con una medalla, un podio, como cualquiera que pisa una concentración o una Villa Olímpica: el profesor Ignacio Kahul, entrenador de BMX, y Omar Contreras, técnico del equipo ruta.

También está en el listado Matías Alto, uno de los técnicos de la Selección Argentina de Tenis de Mesa, y hermano de Gastón, pero que no pudo viajar finalmente con el equipo olímpico. “He ido a tres Juegos Olímpicos y sabía que esta oportunidad corría el riesgo de no llegar a ir, pero igualmente estoy muy contento con lo que ayudé”, comentó el experimentado entrenador.

Mientras que Ignacio tendrá su segunda experiencia en este tipo de competencias y es el entrenador del único representante del BMX del país en Japón, el riojano Exequiel Torres. Los últimos días de preparación del corredor fueron en Holanda, algo que había previsto Kahul apenas lograron la clasificación a las Olimpíadas, en las que competirán la próxima semana durante los días 29 y 30 del corriente.

Kahul, un avezado expiloto de BMX, hoy es kinesiólogo y profesor de educación física, además de un especialista en la categoría. En Tokio asistirá a sus segundos juegos como DT, dado que estuvo en Río de Janeiro 2016. Y, desde hace 8 años está al frente de los equipos nacionales debido a su gran compromiso con la especialidad.

El equipo de BMX ha estado entrenando en un circuito en Santiago del Estero, de donde es Exequiel y que es el mejor circuito de la Argentina y que se asimila mucho al de Tokio y sin dudas, que con el Exequiel, el equipo nacional de BMX se ha esperanzado en una medalla. luego de gran participación en la última fecha del Circuito Mundial en Verona, Italia, donde logró su pasaje a Tokio.

“Esta preparación ha sido muy particular por el contexto que hemos vivido en el mundo con la pandemia. El objetivo es ganar. Es lo más ambicioso que desea un deportista y las expectativas son buenas, porque Exequiel hizo podio en la última fecha del campeonato del Mundo y eso no pone en un lugar alto, con muchas expectativas”, comentó.

Ignacio, de 36 años, fue corredor de BMX hasta los 22 y su relación con la actividad comenzó a los 7, por lo tanto lleva 29 años ininterrumpidos de dedicación a la especialidad, primero como piloto y desde hace 14 como entrenador, por lo que ha dirigido diversos equipos nacionales con los que ha estado en distintos podios en el mundo.

Ignacio Kahul es un perfeccionista y si bien las condiciones nunca han sido las mejores, es un incansable que se moviliza para generar las mejores condiciones para sus dirigidos haciendo múltiples funciones: “Creo que nosotros como entrenadores o dirigentes y todas las personas que estamos relacionadas con el deporte, lo que hacemos es adaptarnos y somos actores de esta realidad, y desde ese lugar generar pequeños cambios para que a largo plazo se generan buenas condiciones para los que vienen atrás nuestro. Porque las condiciones en las que yo trabajo o muchos otros entrenadores o deportistas, no son las más favorables, comparadas con las que veo en el mundo donde hay team manager, un medico, un equipo técnico muy completo, algo de lo que nosotros carecemos por una cuestión recursos y que no son las ideales. Por eso todos los días me levanto, sin olvidarme que estamos en Argentina y que somos un deporte amateurs, y trato de armar un escenario ideal para el deportista”

“El objetivo es ser protagonista, porque estamos preparados para este nivel de competencia, pero los candidatos son los neerlandeses y los belgas”, comentó Omar Contreras, actual seleccionador nacional de ruta. Otra de las cuestiones es el papel clave que jugará el factor climático: “La dureza del recorrido y la carrera, sumada al calor de Tokio y a la humedad, va a ser determinante”, analizó el hijo de “El Cóndor”.

Padre e hija: árbitros locales en la competencia de remo

El juninense Sergio Ramírez, excampeón sudamericano de remo y actual árbitro de la disciplina, también estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, formando parte de la plantilla de 18 jueces de los cinco continentes -4 de ellos son americanos-. Además, acompañándolo, como asistente, estará su hija Lucía, quien también es árbitro profesional. Sergio tiene una amplia experiencia, primero como atleta, donde consiguió el título sudamericano con tan solo 17 años, y luego como árbitro.

Su hija Lucía, quien a los 21 años se recibió de Árbitro para la Federación Internacional de Sociedades de Remo, también exhibe un amplio recorrido: Sudamericano de Chile (2012), Sudamericano de Río de Janeiro (2013), Preolímpico Juvenil de Uruguay (2014), Pre Panamericano (2015), Juegos Olímpicos y Paralímpicos (2016) y en el Campeonato Mundial Universitario en Polonia, entre otras participaciones.