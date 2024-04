Dolor de cabeza para Carlitos Tevez: Iván Marcone quedó afuera de la lista de concentrados por dengue

Iván Marcone no formará parte de la lista de convocados de Independiente para enfrentar a Banfield este viernes desde las 21, en el Florencio Sola. La ausencia del capitán del Rojo se debe a que dio positivo por dengue y le recomendaron reposo domiciliario.

📌 Parte médico: Iván Marcone.



Los análisis dieron como resultado dengue positivo. Se le prescribió reposo domiciliario, motivo por el cual no podrá acompañar al plantel en el encuentro de hoy.



¡Mucha fuerza, Capitán! 👊#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/9eWIDBjn7S — C. A. Independiente (@Independiente) April 5, 2024

Hoy, sin Marcone en el mediocampo, la posible formación del equipo de Carlos Tevez sería:

Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Juan Manuel Fedorco, Joaquín Laso, Ayrton Costa, Adrián Spörle; Jhonny Quinónez, David Martínez, Lucas González; Gabriel Ávalos, Alexis Canelo.

Esta será la segunda ausencia del mediocampista central en lo que va de la Copa de la Liga, ya que se había perdido el choque frente a Deportivo Riestra, debido a que fue expulsado en el empate 1 a 1 ante River.

En el duelo ante el Malevo, el entrenador, Carlos Tevez, dispuso una línea de cinco defensores ante la ausencia de su excompañero en Boca. Aquella tarde de viernes el mediocampo se lo repartieron Gabriel Neves, Lucas González y Federico Mancuello. Para hoy a la noche, el único que repetirá del medio de ese partido es Saltita González, ya que David Martínez, el juvenil surgido de las inferiores del club, reemplazará a Neves y Jhonny Quiñónez reemplazará a Mancuello.

La baja de Marcone llega en un momento sensible para los de Avellaneda, ya que no tienen margen de error en esta Copa de la Liga; deberán ganar los dos partidos que le restan para tener serias chances de meterse en los cuartos de final. Pese a que un empate ante el Taladro no los deja matemáticamente afuera, complicaría mucho sus chances de cara a una posible clasificación.