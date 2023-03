Djokovic se perderá el Abierto de Miami por no contar con la vacuna contra el Covid-19

Confirmado: Novak Djokovic, N°1 del ranking mundial, no estará presente en el Masters 1000 de Miam, aseguró el director del torneo, James Blake. El serbio no competirá porque no cuenta con la vacuna contra el Covid-19, lo que le impide el ingreso a los Estados Unidos.

“Somos uno de los mejores torneos del mundo y nos gustaría que los mejores jugadores puedan competir. Hicimos todo lo que pudimos. Intentamos hablar con el gobierno, pero no hay nada que podamos hacer”, dijo Blake en una entrevista difundida por ‘Tennis Channel’.

La baja de Djokovic significa mucho para Miami, no solamente por la figura que representa en este deporte sino por lo que significa en el certamen: es, junto con Andre Agassi, el máximo ganador de la historia, con seis títulos (2007, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016).

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y los dos senadores estatales fueron algunos de los que pidieron al gobierno de Joe Biden que permitiera a Djokovic, número uno del mundo, entrar en Estados Unidos y competir en el torneo que ha ganado seis veces.

Djokovic, de 35 años, también se perdió el Masters de Indian Wells (California) por no haber podido conseguir la exención.

Estados Unidos prohíbe actualmente la entrada en el país a los extranjeros no vacunados, una política que se espera que se levante cuando el gobierno ponga fin a sus declaraciones de emergencia por el COVID-19 el 11 de mayo.