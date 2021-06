Diego Schwartzman se clasificó a octavos de final de Roland Garros

El argentino Diego Schwartzman (10º en el ranking ATP) se clasificó este sábado a octavos de final de Roland Garros, una ronda que había alcanzado en París en otras dos ocasiones, tras derrotar en tres sets corridos al veterano tenista alemán Philipp Kohlschreiber (132º).

El ‘Peque’ precisó de poco más de dos horas para imponer su juventud (28 años) y jerarquía ante el alemán (37) en la pista Suzanne-Lenglen bajo el cielo nublado de la capital francesa, y como en sus dos compromisos anteriores (ante Yen-Hsun Lu y Aljaz Bedene) no cedió un sólo set; 6-4, 6-2, 6-1.

”Estoy muy feliz por estar de vuelta, por jugar mi mejor tenis de nuevo, el año pasado fue mi mejor torneo aquí, y poca gente pudo venir, estoy muy feliz por jugar ante mucha gente esta semana”, afirmó el ‘Peque’ nada más finalizar su partido, recordando la semifinal alcanzada el pasado otoño europeo y perdida ante Rafa Nadal.

Y eso que en su único enfrentamiento previo ante Kohlschreiber la victoria había sido para este último. Pero aquello fue en 2017 en Viena, cuando Schwartzman era 26º del mundo y el alemán 34º, mientras que ahora son 122 puestos los que los separan en la clasificación mundial.

”Sabía que el principio iba a ser muy importante, no sólo por la confianza en un partido de cinco sets”, explicó el ‘Peque’ en conferencia de prensa.

”Mi tenis fue creciendo mucho, yo estaba muy cómodo en la devolución, con mi saque fui prolijo, fue agresivo, y no le di muchas chances de volver al partido”, añadió Schwartzman, quien cometió 24 errores no forzados por los 37 de su rival.

El bonaerense está ya en octavos con sólo 24 juegos cedidos, y sigue recuperando buenas sensaciones a medida que avanza el Grand Slam parisino, después de una discreta puesta a punto sobre tierra batida este año.

”Jugar cinco sets me gusta, está bueno que siga habiendo estos torneos a cinco sets, porque valoran la preparación, todo lo que no se ve y uno hace, la alimentación, los entrenamientos, los descansos”, indicó.

”Cuando gano el primer set me digo ‘este partido no se me va a escapar’, y esa es de las claves de lo bien que juego los últimos años en Grand Slam”.

Ahora espera rival por un puesto en cuartos de final. Será bien otro alemán, Jan-Lennard Struff (42º), o bien el prodigio español Carlos Alcaraz (97º). Todo ello con la sombra de Rafa Nadal comenzando a perfilarse en el horizonte de los cuartos de final.

”Cómo no respetar, cómo no tener confianza en la vieja generación (Nadal, Djokovic y Federer), que siguen y siguen ganando, pero los años de experiencia harán que (Zverev, Medvedev, Tsitsipas...) compitan cada vez más un Grand Slam, se van acercando y eso también los sigue haciendo mejores a ‘Djoko’, Federer y Nadal”, concluyó.

Junto a Schwartzman, también está entre los 16 mejores del torneo sobre polvo de ladrillo su compatriota Federico Delbonis.