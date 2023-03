Dibu Martínez rompió el silencio y reveló lo que le dijo a Messi tras el penal de Montiel

Emiliano “Dibu” Martínez fue elegido como el mejor arquero del mundo el pasado lunes 27 de febrero en la ceremonia de los premios The Best a lo mejor del fútbol mundial durante el 2022.

Pasado este galardón, el guardametas ya se encuentra en Birmingham, donde juega para el Aston Villa. Allí recibió al periodista de TyC Sports, Gastón Edul, a quien le brindó una entrevista repasando sus mejores momentos y curiosidades del pasado Mundial Qatar 2022.

Lusail (Qatar), 18/12/2022.- Goalkeeper Emiliano Martinez (R) of Argentina celebrates blocking a penalty shot by Kingsley Coman of France during the FIFA World Cup 2022 Final between Argentina and France at Lusail stadium, Lusail, Qatar, 18 December 2022. (Mundial de Fútbol, Francia, Estados Unidos, Catar) EFE/EPA/Noushad Thekkayil

Una de las curiosidades de las que habló Dibu fue lo que le comentó a Lionel Messi tras el penal de Montiel: “A Messi lo abracé y le dije gracias por hacerme campeón del Mundo”, rememoró el arquero que es una d elas figuras de la Selección argentina.

Además, también tuvo tiempo de revelar que unos días antes la situación fue inversa ya que fue Messi quien le agradeció por atajar dos penales ante Países Bajos: “Lo hiciste de vuelta. Nos ayudaste de vuelta’, me dijo Messi post penales vs Holanda”.

Dibu Martínez y su reacción tras la definición por penales contra Francia

A dos meses del logro mundialista, es imposible no repasar las reacciones de los protagonistas de esta gesta futbolística y lo cierto es que la del Dibu Martínez fue una de las más emocionantes de todas.

Una vez que Montiel convirtió el histórico penal, el arquero argentino se desplomó en el suelo, en lo que pareció ser un desmayo: “Es la primera vez en mi vida que me desplomo. Estaba despierto y desmayado al mismo tiempo. No me daban las piernas para salir corriendo, me hubiera gustado hacerlo y levantar a Montiel. Cuando me doy cuenta que estoy en el suelo, me agarro la cabeza y no sabía qué hacer. Estaban todos por cualquier lado”, recordó Dibu Martínez, emocionando a todos.