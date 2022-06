Alos 57 años, Rubén Juan Vázquez trabajaba en un hotel en el balneario de Pinamar, en la provincia de Buenos Aires, y un huésped le dijo que se parecía a Juan Manuel Fangio.

El huésped también le contó a Rubén, que Fangio, mítico piloto de Fórmula 1 de los años 50, habría tenido un hijo y le recomendó que averiguara si quizás él era ese hijo.

Ante la duda que le sembró aquel huésped, Rubén le preguntó a su madre, Catalina Basili, si aquella sospecha podría ser cierta.

Al principio su madre lo negó, pero cinco años más tarde murió su marido, quien había criado a Rubén como su hijo.

Rubén tenía 63 años cuando se inició una batalla judicial que terminó 13 años más tarde, después de varias etapas de lucha en tribunales, que se inició con la exhumación del cuerpo de Fangio para los exámenes de ADN en 2015.

Día del Padre: La historia del hijo de Fangio

Dos años después, con los resultados confirmados, Rubén fue autorizado para cambiarse el nombre en su documento de identidad, y así pasó a llamarse Rubén Juan Fangio y en ese momento dijo: “Todo aquel que maneja siempre se cree un poco Fangio arriba de un auto. Yo también me lo creía hasta que resulta que lo soy”.

Desde hace más de 50 años existe en el calendario un día dedicado a los padres. Su propósito es dar reconocimiento a aquellos hombres que se involucran en la crianza de sus hijos, así como también para conmemorar la partida de aquellos cuyas vidas fueron cortas y un día tuvieron que partir. Por eso, en esta fecha especial, le preguntamos a Rubén Fangio:

- ¿Qué le diría a su padre si lo tuviera?

“Yo en particular, si lo tuviera, podría decirle muchas cosas, pero una que no le diría es cuídate, no corras”

Rubén, desde Cañuelas donde reside con su esposa Norma fue muy escueto, pero agregó: “Muchas felicidades a todos los padres y que tengan un gran día junto a sus seres queridos”.