Detuvieron al jefe del operativo y al policía que baleó a un camarógrafo durante el caos en La Plata

El jefe del operativo de seguridad del partido que el jueves iban a disputar Gimnasia y Boca en La Plata, Juan Manuel Gorbarán, fue detenido hace minutos en la capital bonaerense, acusado de estrago doloso seguido de muerte, informaron fuentes judiciales.

En tanto, también fue detenido el oficial Nahuel Falcón, quien le disparó a un camarógrafo de TyC Sports, acusado de lesiones calificadas por ser cometidas por un policía.

Ahora se aguarda conocer cuál será el futuro inmediato de ambos, cuánto tiempo quedarán detenidos y qué penas los alcanzarían, en caso de corresponder.

“Me vio y me disparó”

El inédito y lamentable hecho ocurrido anoche en la cancha de Gimnasia de La Plata sigue resonando este viernes con el testimonio de un camarógrafo que recibió tres disparos de la policía durante los incidentes.

Nahuel Falcón, el policía de la Bonaerense que le disparó al camarógrafo de TyC Sports. / TV

La represión policial contra hinchas que querían ingresar a la cancha desembocó en caos, balas de goma y gases lacrimógenos donde, además, un hombre de 57 años murió en medio del operativo. Además el incidente dejó más de un centenar de heridos.

Uno de los testigos y víctima del hecho fue Fernando Rivero, camarógrafo del canal deportivo TyC Sports, quien además contó lo que vivió en la cancha de Gimnasia.

“Me vio y me tiró, estaba al lado de él”, aseguró Rivero al hablar con el programa “Presión Alta” sobre la agresión. “Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”, aseguró.

También señaló que en el lugar “no se podía respirar’' y explicó que por esa razón se refugiaron dentro de la camioneta del canal “por el dolor de garganta y los ojos”.