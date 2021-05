Tras el anuncio de Vizzotti sobre la Copa América: ¿qué dicen desde el Gobierno de Mendoza?

Según la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, la realización de la Copa América en Argentina es aún incierta por la cantidad de casos de Covid-19 en las últimas semanas y posibles aumentos. La crisis al respecto la llevó a mencionar el tema en la reciente conferencia de prensa desarrollada luego de su viaje a Cuba.

Allí dijo que “no está definido al 100%. Entiendo que tienen que tomar esa decisión están en el último tramo de análisis. Estamos generando protocolos y articulando con otros ministerios en relación a los controles. Hace tiempo un grupo de personas trabaja en ese tema”.

Sin embargo, a 15 días del primer partido en el estadio Malvinas Argentinas entre Paraguay vs Bolivia, el próximo 13 de junio, el secretario de Deportes de la provincia, Federico Chiapetta, aseguró que “nos regimos por lo que dice Conmebol y nosotros estamos trabajando a full, seguimos embarcados”.

“Estamos en constante contacto con Conmebol. Esta semana vino al estadio, la gente de la Confederación sudamericana para hacer la inspección y la logística. Ellos siguen firmes con la organización y yo me tengo que guiar por lo que ellos dicen”, argumentó el Secretario.

Igualmente, “llama la atención que no se haya definido dónde se jugarán aquellos partidos que se iban a disputar en Colombia (NdR: se dio de baja en la organización por la crisis política social que se vive en ese país). Se había mencionado a Chile, lo cual resultaría difícil. Pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. En la actualidad, es complicado que se lleve esta competencia a otro país, en nuevos estadios faltando días para su inicio”, analizó.

Por el momento, en Mendoza “tenemos tres partidos preparados. Y de suspenderse tampoco nos afecta en gran medida, porque la provincia no ha invertido para esta Copa. Las obras que hemos realizado son las que teníamos previstas. Modernizamos en infraestructura que debían realizarse sí o sí por tratarse de un estadio que tiene 42 años. No pusimos plata para esta Copa América. Que se realice o no, no depende de nosotros. Eso lo define el Gobierno Nacional”.

Y aclaró: “Cuando se aceptó ser sede del certamen en el 2019, lo vimos positivo en cuanto al turismo. Que Chile juegue acá sus dos partidos, eran 30 mil chilenos consumiendo en la provincia, significando un ingreso importante. Pero con la baja de público, se pierde eso en la provincia. Por lo que hoy, no nos genera ningún perjuicio económico si la copa no se hace”.

En cuanto a las reservas hoteleras de las delegaciones y viajes, Chiapetta aseguró que “la contratación de toda la logística (hoteles, comidas, predios de entrenamientos, traslados, etc.) está a cargo de Conmebol. Cuando pregunté al respecto, me contestaron que ellos ya tenían todo resuelto. De hecho, me dijeron que uno de los predios que se utilizarían es el de Godoy Cruz, pero no es oficial. Y habría otros dos o tres que no fueron mencionados”, concluyó.