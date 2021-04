Desde la UEFA aseguran que los clubes promotores de la Superliga serán sancionados

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, manifestó que aquellos 12 clubes que impulsaron la fallida Superliga de Europa deben ser sancionados porque consideran que dicho millonario torneo fue para boicotear la tradicional Liga de Campeones del continente.

”Todo el mundo debe sufrir las consecuencias de lo que haya hecho y no podemos hacer como que no ha pasado nada”, afirmó en una entrevista con el periódico británico Mail on Sunday, que luego replicaron medios europeos.

El domingo pasado, seis clubes ingleses, tres españoles y tres italianos, entre los más ricos de Europa, lanzaron un proyecto de competencia anual en el que 15 de las 20 plazas estarían reservadas a los miembros fundadores.

Frente al rechazo mediático, político y a la reacción de de los aficionados, Manchester City y United, Liverpool, Chelsea, Tottenham y Arsenal de Inglaterra, Atlético Madrid, Inter y Milan de Italia decidieron bajarse de la idea.

”Para mí hay una gran diferencia entre los clubes ingleses y los otros seis. Ellos se retiraron primero, admitieron su error. Hay una cierta grandeza de carácter para decir: ‘me equivoqué’”, reconoció el presidente de la UEFA.

Si bien el esloveno no dio detalles, una de las posibles sanciones podría ser la prohibición a los 12 clubes de participar en la próxima edición de la Champions League.