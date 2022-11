De novela: cómo nació el amor entre Dibu Martínez y su esposa portuguesa

La historia de amor del capitán del Aston Villa, Emiliano “Dibu” Martínez, tiene como escenario uno de los lugares más inesperados: una parada de colectivos. Y es que el arquero conoció al amor de su vida mientras esperaba el “bondi”, cuando todavía era arquero del Arsenal.

Los Gunners se quedaron con su pase en 2009 luego de comprarlo a Independiente. Para ir a los entrenamientos y cumplir con sus obligaciones, Emiliano “Dibu” Martínez tenía que tomar el colectivo para llegar a tiempo. Durante su espera, el joven conoció a quien sería el amor de su vida. En ese momento, ni él ni ella sabían que sus caminos se cruzarían para terminar siendo una de las parejas de la selección argentina.

Dibu Martínez de vacaciones junto a su esposa. / IG

Fue así que un día, Dibu se animó a hablarle y la invitó a salir. La nacida en Portugal aceptó y fue amor a primera vista. Ava es diseñadora de interiores. Tiene su propia empresa que se llama Mis Sueños Kids y cuenta con dos locales: uno en Londres y otro en el Shopping Battlers Green Farm, en Watford, en las afueras de la capital.

El emprendimiento de la esposa de Martínez está íntegramente relacionado a los niños. Su negocio está destinado a la venta de ropa para chicos, pero también se pueden encontrar juguetes y las mejores ofertas para acondicionar la habitación de un pequeño.

Con el paso del tiempo, y mientras se comunicaban en inglés hasta que ella le enseñó a hablar en portugués y él le dio unas lecciones de español, afianzaron su amor y eligieron unirse en matrimonio. Después de dos años de convivencia, finalmente en 2017 dieron el sí quiero.

La boda se realizó en las afueras de Londres. El Palacio de Brocket Hall fue el lugar elegido para celebrar su amor y una fiesta de más de 12 horas fue el momento que eligieron para festejarlo con menos de 100 invitados. Fueron 80 los que recibieron la invitación para hospedarse en un espacio de lujo que contaba con confortables habitaciones, canchas de golf, tenis y fútbol, y una pileta de grandes dimensiones.

Los Martínez: Emiliano, Mandinha, y los pequeños Santi y Ava. / IG

Hace poco más de dos años, el arquero alemán Leno sufrió una grave lesión y fue ahí donde Martínez logró tener mayor continuidad y fue fundamental para que el Arsenal se consagrara campeón de la FA Cup y la Community Shield. A pesar de eso, y como no le confirmaron que seguiría siendo el dueño del arco del conjunto gunner, eligió irse. El Aston Villa solicitó sus servicios por 22 millones de euros y Martínez firmó por cuatro temporadas con su nuevo equipo.

“Mi hija nació dos días antes de Ecuador. Me llamaron a cenar pero no fui, les dije que vayan ellos que mi mujer estaba por dar a luz. Pero a los dos días jugué un partido y era como que no me vas a meter un gol ni en pedo”, dijo sobre aquel duelo por los cuartos de final ante el conjunto de Gustavo Alfaro que también estará en la Copa del Mundo de Qatar.

Ese día, Argentina ganó por tres goles y el equipo de Lionel Scaloni no recibió anotaciones en contra. Así fue como Dibu Martínez festejó la llegada de Ava, esa pequeña niña que hasta el propio Messi nombró en la arenga antes de la final en el mítico Maracaná.