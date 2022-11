De la Mano de Dios hasta el penal a Higuain en 2014: 5 copas que hubiesen sido distintas con VAR

Ni el VAR arruinó definitivamente al fútbol, ni tampoco lo mejoró exponencialmente. Después de todo, no es más que una herramienta tecnológica para que los árbitros puedan apoyarse y sustentarse ante situaciones dudosas. Pero de lo que no caben dudas es de que el VAR llegó a nuestras vidas para poner aún más en evidencia que los árbitros son personas y que, como cualquier otra persona, pueden equivocarse. Eso sí, como cualquier otra persona, también pueden equivocarse intencionalmente. Después de todo, y por más que se revisen 20, 40 u 80 veces las jugadas, la palabra final la tendrá el mismo juez. ¡Y a llorar a la llorería!

En el primer partido de la Selección Argentina en Qatar 2022, derrota 2 a 1 contra Arabia Saudita, al equipo de Scaloni le anularon 3 goles por posición adelantada. La decisión se tomó en base al VAR e, incluso, uno de los goles de Lautaro Martínez se anuló con la sofisticada e “infalible” tecnología del offside automático. Esa misma tecnología que fue blanco de infinitas críticas cuando, luego del partido, se confirmó que midió y comparó la posición de Martínez con la de un defensor árabe que, en apariencia, no era el último en la línea. De hecho, son varias las imágenes que demuestran que el 13 de Arabia estaba más retrasado que Lautaro y, en apariencia, lo habilitaba. Claro está que todos estos lamentos con “el diario del lunes” no sirven para nada. Y estas líneas tampoco son la llorería para ir a llorar.

Con 2-1 Argentina eliminó a los ingleses con los dos goles históricos del Diez en el Estadio Azteca: barrilete Cósmico y la Mano de Dios.

Aunque nada cambiará los resultados ya puestos ni convalidará goles ya anulados, el protagonismo del VAR en este y otros partidos asoman como una gran oportunidad para repasar 5 partidos mundialistas que podrían haber tenido otro desenlace de haber existido el VAR. Y, por qué no, Copas del Mundo que podrían haber tenido 5 campeones diferentes.

Inglaterra 1966: el “gol fantasma” que le dio su única copa a los ingleses

Resulta un tanto increíble que los ingleses, inventores del fútbol y Sirs del esférico, solamente hayan ganado una sola Copa del Mundo. Quizás por esto es que la goleada por 6 a 2 contra Irán con que arrancaron en Qatar 2022 los ilusiona más que nunca en ese sueño de alcanzar a otras selecciones como Argentina, Uruguay y Francia con una segunda Copa.

Lo que hace aún más llamativo el único Mundial que ganó Inglaterra (en su casa y en 1966) es que comenzó a definirse por un gol que no fue. Jugando un poco en el tiempo, imaginemos que la tecnología de avanzada del VAR se trasladara en el tiempo y viajara a 1966. Si se hubiese analizado con el VAR y en el momento el 3 a 2 a favor de Inglaterra contra Alemania Federal, convertido por Geoff Hurst ya en la prórroga, se hubiese visto con claridad que la pelota pega en el travesaño y pica afuera del arco. Por lo que no se debería haber convalidado ese gol que le dio la ventaja a Inglaterra –que luego se estiraría 4 a 2-. O tal vez el árbitro suizo Gottried Dienst lo hubiese convalidado igual; después de todo, y como ya se dijo, la palabra final la hubiese tenido de igual manera el árbitro.

De la Mano de Dios hasta el penal a Higuain en 2014: 5 copas que hubiesen sido distintas con VAR. Foto: Twitter @somoslamente

Tras igualar 2 a 2 en tiempo reglamentario en el mítico Estadio de Wembley, la final entre Inglaterra y Alemania Federal se definió el 30 de julio de 1966 en la prórroga. A los 11 minutos del primer tiempo suplementario llegó un centro por la derecha que anticipó y recibió en soledad Hurst. Casi a quemarropa, dentro del área, el delantero inglés sacó su potente disparo que pasó por arriba del arquero alemán (Hans Tilkowski), pegó en la parte de abajo del travesaño, picó –claramente del lado de afuera del arco- y fue despejada con la cabeza por un jugador alemán.

Sin pensarlo dos veces, el árbitro y el juez de línea consideraron que la pelota había ingresado y convalidaron el gol. Fue el 3 a 2 para Inglaterra, mientras que para el final quedó el cuarto gol inglés, también convertido por Hurst (ese día hizo tres goles y se convirtió en el único jugador en lograr esa marca en una final mundialista).

¿Qué hubiese ocurrido si no se convalidaba ese “gol fantasma”? Es algo que probablemente jamás se sepa. Pero fue el gol que rompió el empate.

México 1986: la Mano de Dios

Es fundamental entender que el mismo error arbitral que muchas veces perjudica a un equipo, otras veces terminará por beneficiarlo. Y viceversa. Como si se tratara de una cuestión kármica.

Con esa misma vehemencia con que hoy se está discutiendo si Lautaro Martínez estaba o no adelantado en el gol anulado contra Arabia Saudita el martes último, de la misma manera reclamó todo el equipo inglés en 1986, en el partido por los Octavos de final de la Copa del Mundo contra Argentina y tras el primer gol de Diego Armando Maradona. Las vueltas de la vida: la misma selección que 20 años antes se había visto beneficiada por un error arbitral, en ese partido recibía una dosis de su propia medicina.

De la Mano de Dios hasta el penal a Higuain en 2014: 5 copas que hubiesen sido distintas con VAR. Foto: Archivo Los Andes.

Iban 6 minutos del segundo tiempo en este partido de la Copa del Mundo México 1986. El Diego se apodera de la pelota afuera del área, y con su zurda prodigiosa, la filtró entre varias piernas inglesas con dirección a Jorge Valdano. En el momento en que Valdano intenta controlar la pelota y trasladarla, es interceptada por el defensor inglés Steve Hodge y, como resultado de ese rebote, el balón sale hacia arriba en forma de centro. Y Maradona, que estaba dentro del área rival y beneficiado porque el rebote había salido de una pierna inglesa –lo que anulaba la posición adelantada-, salta a disputar la pelota con el arquero inglés Peter Shilton.

De forma sutil y casi disimulada, Diego estira en el salto y en el momento en que va a disputar la pelota su mano derecha, pegándola a la altura de su cabeza. Y en esas milésimas de segundos en que impacta el balón, la pelota supera a Shilton y termina dentro del arco inglés. Luego de mirar de reojo al juez de línea y ver que no había advertido nada extraño, Maradona sale a festejar eufóricamente el tanto que ponía en ventaja 1 a 0 a Argentina. Mientras tanto, los ingleses le reclamaban al árbitro y al línea porque insistían en que el 10 argentino había impactado la pelota con su mano y no con su cabeza. Pero el gol fue convalidado.

Tras ver una y otra vez la repetición del gol, se observa que Diego golpea la pelota con su mano derecha y eso la lleva dentro del arco. “Fue la Mano de Dios”, declaró Maradona cuando le preguntaron con qué había convertido el gol. En ese mismo partido, Diego convirtió otro gol –el 2 a 0 transitorio- y que terminaría por ser declarado “El gol del siglo”. Fue aquel en el que arrancó en mitad de cancha, dejó desparramado a “tanto inglés” (como relató Víctor Hugo Morales) y definió tras eludir a Shilton, quien de seguro tiene pesadillas con Maradona desde entonces.

El gol con la mano que Diego Maradona le hizo a Peter Shilton, que nunca lo perdonó.

El partido finalizó 2 a 1 a favor de Argentina, que luego derrotó a Bélgica en semifinales y a Alemania Federal en la final para consagrarse Campeón del Mundo. ¿Qué hubiese pasado si hubiera existido el VAR? Probablemente el primer gol de Diego hubiese sido invalidado. O, quien sabe, tal vez no.

Corea Japón 2002: la absurda eliminación de España y la tarjeta roja que benefició a Brasil

La Copa del Mundo Corea Japón 2002 contó con varias particularidades y curiosidades. Por empezar, fue el primer Mundial que se jugó fuera de América y de Europa. Además, inauguró la modalidad de las sedes compartidas, dividiendo a los participantes en los dos países asiáticos como sedes. Los horarios de los partidos también fueron atípicos, ya que de este lado del mundo había que levantarse a las 2 o 3 de la mañana para ver los encuentros.

Este mundial, del que en 2022 se cumplieron 20 años, tuvo a Brasil como campeón del mundo. Y aunque no brilló –algo a lo que la verdeamarela tiene acostumbrado a la patria futbolera-, fue una verdadera exhibición para jugadores como Rivaldo, Ronaldo y un muy joven Ronaldinho.

Sin embargo, hubo dos selecciones que terminaron siendo las revelaciones de ese mundial: Turquía y el local Corea del Sur. Sin demasiada historia mundialista, culminaron tercero y cuarto respectivamente en esa Copa del Mundo, por debajo de Brasil y Alemania. Y ambas selecciones padecieron durante los encuentros de ese Mundial las consecuencias de no contar todavía con VAR para revisar jugadas claves y definitorias. Eso sí, mientras que la Selección de Turquía se vio perjudicada por la decisión arbitral en uno de esos partidos, Corea del Sur fue alevosamente beneficiada.

Por los Cuartos de Final del Mundial Corea Japón 2002, Corea del Sur y España se enfrentaron el 22 de junio de ese año. España llegaba como la gran candidata para ese partido, mientras que la actuación de Corea del Sur ya daba que hablar. Y aunque el dominio fue español durante casi todo el partido, al término de los 90 minutos reglamentarios terminaron 0 a 0 (con sabor a hazaña para los locales).

Para ese mundial se había decidido aplicar la modalidad de Gol de Oro en la prórroga y que consistía en que, si alguno de los dos equipos convertía, el partido terminaba en ese momento y el ganador era quien había anotado.

De la Mano de Dios hasta el penal a Higuain en 2014: 5 copas que hubiesen sido distintas con VAR. Foto: Twitter @elchiringuitotv

Cuando tan solo habían transcurrido 2 minutos del primer suplementario, el delantero español Fernando Morientes recibió un centro enviado desde la izquierda por Joaquín y, tras impactarla con la cabeza, la pelota entró al arco coreano. Sin embargo, casi ni pudieron festejar Morientes y toda la selección Roja, ya que el juez de línea levantó su bandera marcando que la pelota había cruzado la línea final del campo de juego cuando Joaquín envió el centro. Había salido y era saque de arco.

La repetición confirmó después que la pelota no había salido, por lo que el gol era válido. A partir de ese momento, los jugadores españoles –que reclamaron enérgicamente esa jugada- siguieron jugando el partido con muchos nervios, los mismos que invadieron al árbitro del partido (el egipcio Gamal al Ghandour). Y los fallos arbitrales posteriores fueron claramente beneficiosos para Corea del Sur. Tampoco hubo goles en el tiempo extra, por lo que el partido se definió por tiros desde el punto del penal, donde Corea derrotó 5 a 3 a España.

Turquía, la otra revelación del Mundial 2002 y que terminó en tercer lugar en esa Copa, enfrentó en dos oportunidades a Brasil en esa competencia. La primera fue en la fase de grupos, mientras que la segunda fue en semifinales. Brasil, que terminaría consagrándose campeón del mundo, ganó ambos partidos (2 a 1 y 1 a 0). Pero fue en el primer partido entre ambos, por el Grupo C donde una simulación de Rivaldo y una decisión del árbitro que “compró” lo que le ofreció el volante brasileño perjudicaron a Turquía.

En el minuto 90, cuando Brasil tenía un córner a favor y el partido ya estaba 2 a 1 para Brasil, el jugador turco Hakan Unsal pateó violentamente la pelota en dirección a donde estaba Rivaldo preparado para lanzar el tiro de esquina (y haciendo tiempo, ya que 3 minutos antes él mismo había convertido de penal el 2-1). La pelota golpeó a la altura de la rodilla de Rivaldo, pero el brasileño –pillo- se tiró al piso retorciéndose de dolor y tomándose el rostro como si la pelota le hubiese dado de lleno. Ante esta situación, el árbitro expulsó a Unsal.

En el momento tampoco había VAR para revisar la jugada, aunque si hubo una sanción que marcó un antecedente: días después del partido y cuando las imágenes ya habían dado la vuelta al mundo, la FIFA decidió sancionar a Rivaldo con el pago de una multa de 7.000 dólares por haber simulado el pelotazo.

De la Mano de Dios hasta el penal a Higuain en 2014: 5 copas que hubiesen sido distintas con VAR. Foto: Twitter @GQ_France

Alemania 2006: la repetición en TV que motivó la expulsión de Zidane

La final del Mundial de Alemania 2006 también quedará entre las más recordadas, No por el fútbol vistoso y exquisito que desplegó su campeón, Italia, sino por el lamentable espectáculo que ofrecieron Zinedine Zidane y Marco Materazzi durante la prórroga. El partido lo ganó Italia por penales, 5 a 3, después de haber empatado 1 a 1 en tiempo regular. Pero el foco de esa final estuvo en la pelea que protagonizaron Materazzi y Zidane y que derivó en la expulsión del crack francés.

Luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos –con goles, casualmente, de Zidane y de Materazzi-, el partido llegó a la prórroga. Francia, que jugaba un fútbol más vistoso que Italia, llegaba como el gran candidato y había eliminado –entre otros- a Brasil, campeón defensor y con una descollante actuación de Zizou. Pero en la prórroga, a Zidane “se le salió la cadena” y le dio un cabezazo violento en el pecho a Materazzi (luego trascendió que el italiano había insultado a la hermana del francés).

El árbitro de ese partido fue el argentino Horacio Elizondo, quien no vio ni estaba cerca de esa polémica jugada. Sin embargo, y aunque nunca se admitió formal ni abiertamente, es vox populi que el cuarto árbitro observó la repetición en televisión del cabezazo de Zidane a Materazzi, por lo que llamó a Elizondo para ponerlo al tanto de la situación. Iban 110 minutos (de los 120 que se jugaron) cuando Elizondo expulsó a Zidane con tarjeta roja directa. El partido finalmente se definió por penales, 5 a 3 a favor de Italia.

Y aunque no existía el VAR todavía, podría decirse que la revisión del cuarto árbitro de esa jugada en la repetición de la televisión marcó el antecedente más directo de la historia del VAR.

Brasil 2014: el penalazo de Neuer a Higuain

El más fresco y doloroso –para los argentinos- de los recuerdos de la sección “¿Qué hubiese sido de este partido con VAR?” se remonta a Brasil 2014. Más precisamente, a la final que jugaron Argentina y Alemania en el Maracaná de Río de Janeiro y que tuvo a Alemania como campeona del mundo.

El gol alemán llegó a los 113 minutos y fue convertido por Mario Gotze. Y el partido fue realmente disputado y parejo, y -casi con seguridad- el mejor que jugó Argentina de la mano de Leo Messi y con Alejandro Sabella como DT.

"Lo de Neuer es falta", dijo el Pipa Higuaín (Foto: TyC Sports)

Sin embargo, la polémica del penal que no se cobró en ese partido se remonta a los 10 minutos del segundo tiempo. Gonzalo Higuain entró al área por la derecha buscando conectar un cabezazo del centro que acaba de salir de ese costado. “El Pipa” solo tenía sus ojos puestos en la pelota que se dispone a caer sobre su cabeza. Desde el arco alemán, el portero Manuel Neuer tenía su vista en el mismo objeto y decidió salir a cortar esa jugada de peligro. El arquero abandona el área chica, salta con sus puños y golpea la pelota para despejar el peligro. Pero, con ese mismo impulso y fuerza desmedida, golpea fuertemente con sus rodillas y piernas a Higuain, quien cae en un cuasi estado de KO en el área.

Como en cualquier jugada, la palabra final la tiene el árbitro y todo queda a consideración de su interpretación. Pero si nos guiamos por el reglamento propiamente dicho, Neuer no estaba en el área chica –donde cualquier contacto con el arquero es foul a favor de este jugador-, y aunque golpea la pelota con sus manos, con el resto del cuerpo –piernas incluidas- golpea con violencia al delantero argentino. Se considera uso desmedido de la fuerza. La integridad del “Pipita” está en peligro y es un claro penal.

De la Mano de Dios hasta el penal a Higuain en 2014: 5 copas que hubiesen sido distintas con VAR. Foto: Archivo Los Andes-

Para el árbitro italiano Nicola Rizzoli, no hubo penal y, al mejor estilo Lamolina, optó por el “siga, siga”. Incluso al día de hoy, tras revisar una y otra vez la jugada, el juez insiste en que no hubo penal y hasta ha aclarado que, si hubiese existido VAR y lo hubiese revisado en el momento, la conclusión hubiese sido la misma: no considera que haya falta.

De nada sirvió el reclamo de los jugadores argentinos para hacer cambiar de parecer al árbitro. Cuatro años después, en Rusia 2018, el VAR fue incluido como uno de los protagonistas centrales en la Copa del Mundo. Y, desde entonces, su actuación es tan polémica como requerida.