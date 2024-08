Daniel Vila respaldó la incorporación de Sebastián Villa y apuntó contra el colectivo feminista

El empresario mendocino Daniel Vila habló sobre Sebastián Villa y sentó postura sobre la polémica situación del futbolista colombiano, quien fuera condenado por la justicia a dos años y un mes de prisión por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés y que aún cuenta con una causa abierta por abuso sexual.

Lo cierto es que esta situación poco importó a los directivos de Independiente Rivadavia, quienes apostaron por el jugador y contrataron sus servicios. Sobre esto, el actual presidente de la institución habló sobre las críticas recibidas por el fichaje del delantero de 28 años: “¿Por qué no puede jugar? Villa es un trabajador que tiene que vivir, mantener una familia y trabajar. Si fuera un plomero, ¿dirían que no trabaje como plomero?”, enfatizó el mandatario a través de una entrevista que le brindó al programa partidario Boca de Selección.

Sebastián Villa, figura de independiente Rivadavia

“El límite es que está cumpliendo su sentencia como corresponde y punto. Cometió un error, fue a la Justicia, se lo castigó y está cumpliendo. Una persona que es declarada culpable sino es sentenciada de por vida. A él le dieron 2 años y 1 mes. Si no tiene prisión perpetua, tiene que trabajar. No se le puede negar una segunda oportunidad para reinsertarse a la vida”, añadió Vila.

El empresario también comentó: “cualquiera se puede equivocar en la vida. No estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de una agresión verbal y lesiones leves. De ahí en más tiene la libertad para trabajar”. Por último, aprovechó para disparar contra el colectivo feminista, que intentó boicotear, con argumentos, la contratación del ex Boca Juniors: “En algún momento desde algún sector del feminismo se intentó armar algo, pero no tuvo éxito. La gente de Independiente Rivadavia lo recibió muy bien”, sentenció.

Villa debe comparecer este lunes, martes y miércoles ya que el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora fijó audiencias presenciales. (captura de TV)

Recordemos que Villa se verá las caras contra su antiguo club este sábado a las 18:45 en el estadio Malvinas Argentinas por la décima fecha de la Liga Profesional.