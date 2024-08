Equi Fernández se despidió de Boca y los hinchas se lamentaron en redes

Tras su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, el mediocampista Ezequiel “Equi” Fernández compartió una emotiva publicación en sus redes sociales que emocionaron a miles de fanáticos de Boca Juniors.

“¡Hola Bosteros! Hoy es un día especial, el día que me toca despedirme de mi casa. Solamente tengo palabras de agradecimiento para la gente que me ayudó desde muy chico a crecer como jugador y como persona”, comenzó el mensaje del jugador de 22 años, que viene de representar de muy buena forma a la Selección argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos que culminó en decepción tras haber quedado eliminados ante la anfitriona Francia en los cuartos de final.

Luego, Equi continuó agradeciendo a cada uno de los fans por su apoyo incondicional: “A los hinchas, a los que siempre están en las buenas y en las malas. ¡Gracias por todo el cariño! ¡Me crié, crecí, aprendí, debuté y jugué en el club de mis amores! Solo puedo agradecerles por este largo y lindo camino. ¡Fui muy feliz como jugador y seré muy feliz como hincha el resto de mi vida!”.

“Espero volver a verlos pronto”, cerró el volante, quien dejó la puerta abierta para un posible retorno en el futuro. Recordemos que Fernández debutó como profesional en Boca en el año 2021 y que durante todo el 2022 estuvo a préstamo en Tigre, para luego volver al club de La Ribera, con el que ganó dos títulos: la Copa Argentina 2019/20 y la Supercopa Argentina 2022.

Equi Fernández se despidió de Boca

El próximo desafío que le depara al futbolista será Al Qadsiah de Arabia Saudita, club que ejecutó su cláusula de salida, que era de 20 millones de dólares, más otros tres millones que servirán para abonar los impuestos y los porcentajes correspondientes, según reveló el portal Noticias Argentinas.

“Gracias por todo, te vamos a extrañar”; “Todos los éxitos EQUIlibrio. Estás para jugar en Europa”; “Cómo me vas a hacer llorar un lunes tan temprano”; “Te mereces todo lo bueno”; “Que jugador Equi los bosteros te deseamos lo mejor, ya te vamos a tener de vuelta algún día”, fueron algunos de los mensajes de apoyo de los hinchas boquenses en redes sociales.