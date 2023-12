Daniel Oldrá, ídolo y estratega de Godoy Cruz, antes de la semifinal ante Platense: “El sueño de ser campeones no nos lo puede quitar nadie”

Son las horas previas al que luego él mismo definirá como “el partido más importante de la historia de Godoy Cruz”. Sin embargo, a Daniel Walter Oldrá se lo nota más tranquilo que vaca en feria vegana. Quizá sea justamente ese factor, el de la serenidad que el “Gato” transmite cuando las cámaras lo enfocan, una de las marcas registradas de un equipo que jamás se desespera y que esta tarde-noche, en San Nicolás de los Arroyos, irá en busca de una final que el Tomba jamás pudo disputar en su estadía en Primera. Se le negó en el Torneo de Primera División 2016 y cinco años después en la Copa Argentina 2021. Que la tercera sea la vencida, Tomba.

-Daniel, ¿cómo está el equipo y cómo vivieron una semana tan especial?

-Están bien. Quizá por consecuencia de que va terminando el año están un poquito más cansados de lo normal, pero están muy entusiasmados. Espero que podamos desarrollarlo mañana (por hoy)a la hora del partido.

-¿Es el partido más importante en la historia de Godoy Cruz?

-Sí, sí, debe ser uno de los partidos más importantes en la historia de Godoy Cruz, no tengo dudas. No creo que muchas veces se tenga la posibilidad de poder llegar a jugar a una final a nivel nacional, esa es la realidad. Por lo que marcar historia, seguro. Mucho más, sabiendo que tenemos la chance de alcanzar un título en primera división, algo que no es fácil y más teniendo en cuenta la competencia que existe en el fútbol argentino.

-Lo de Godoy Cruz es más meritorio si se contabiliza que quedaron afuera 4 de los 5 grandes:Racing, en cuartos, y San Lorenzo, Boca e Independiente ni siquiera clasificaron a los playoffs. ¿Son conscientes de eso?

-Por supuesto, por eso lo entendemos. Somos conscientes de que se quedaron afuera varios equipos que son importantes, tienen mucho más presupuesto que nosotros y con una estructura grandísima, como Racing, Independiente, Boca y San Lorenzo. Pero sabemos que es un partido súper importante, como lo debe ser para Platense también, por su historia también. Así que para los dos equipos va a ser un partido histórico. Yo sé que se miden otras cosas en este momento, la cabeza juega y la mente es súper importante para sobrepasar estos momentos tan cruciales en la vida de cualquier jugador.

-Aparte, lo bueno de esto es que ustedes dependen de ustedes para salir campeones y para entrar a la Copa Libertadores, que era uno de los objetivos que por ahí no se les dio en el último partido con Boca.

-Sí, pero el objetivo mayor es el título, que es lo que nos va a llevar después a todos los demás. El primer objetivo es ser campeones porque es lo que soñamos. En Copas ya hemos participado, pero creo que el título es diferente a todo lo demás. Por supuesto que queremos ir a la Libertadores, pero lo que más quiero es tener un título con Godoy Cruz, como lo hemos soñado toda la vida.

-Sería coronar un ciclo maravilloso para vos como entrenador, como jugador, como hincha y como ídolo. ¿Lo sentís así?

-Por supuesto. No solamente para mí, sino también para todos los que estamos aquí hoy, el cuerpo técnico, jugadores, dirigentes e hinchas. Yo me considero un hincha más Godoy Cruz. Hace un tiempo esto era insoñable porque si pensamos cómo arrancó todo esto, que estábamos a seis puntos del descenso y hoy te da esta posibilidad, es algo impresionante.

Fútbol Liga Profesional, Godoy Cruz Antonio Tomba vs. Belgrano de Córdoba en el estadio Malvinas Argentinas. Daniel Oldrá D.T. de Godoy Cruz Foto: José Gutierrez / Los Andes

-Aparte, hay un dato que no es menor. Estuviste en todos los logros importantes del club: como jugador en el ascenso al Nacional B del 94, como ayudante de campo de Llop cuando salieron campeones y subieron a Primera en 2005, como DT cuando ascendieron en el 2008, en los primeros partidos de esa vuelta a Primera. En este que están tan cerca, también estás. Parece una cuestión mística del destino...

-Claro, claro, he estado en todos, no me he perdido de ninguno. Seguro, por eso te digo que para mí hoy lo más importante y si hay algo que anhelo, que deseo y que sueño, es ser campeón, esa es la realidad.

-Ustedes no le tienen miedo a la palabra campeón. Viste que hay algunos que dan vueltas y dicen siempre “no, vamos paso a paso”.

-Es que creo que todos esto se ha ganado. ¿Por qué tenerle miedo a ser campeón? No, al contrario, ¿me entendés? Después Dios dirá, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, ¿por qué hay que tenerle miedo? Al contrario, es un sueño y están para concretarse, así como me pasó como futbolista. Creo que cuando uno lo sueña, lo dice y lo manifiesta, es porque uno lo tiene latente. Esto no quiere decir que por eso mañana no te toque ser campeón. El sueño no te lo puede sacar nadie, más sabiendo que depende de nosotros y de nadie más.

-Si les toca pasar mañana, ¿preferís algún rival en la final? Digo, quizá por tu pasado en River, ¿te gustaría una final con ellos o preferís evitarlo por todo su poderío?

-No, yo primero lo que prefiero es pasar. Después veremos con quién nos toca jugar, je.

-Después te sentás tranquilo a ver River - Central...

-Claro, y que toque quien toque. Lo mismo va a ser difícil como son todos. Muchos creen que nosotros tenemos más chances de pasar, pero son partidos finales, esto se juega de otra manera y prevalecen otras cosas.

-Además, les ha tocado jugar dos veces este año contra Platense. ¿Cómo imaginás este partido?

-Te voy a repetir, va a ser diferente, no van a ser partidos similares a los que jugamos este año porque hay en juego cosas diferentes. Ellos se juegan muchas cosas también por la historia de Platense y nosotros también. Es único lo que nos está pasando, entonces en eso, el que se saque el temor y logre ser más criteriosos, el que se saque la mochila de la espalda, creo que va a ser el ganador.

Fútbol Liga Profesional, Godoy Cruz Antonio TOmba vs. Platense en cancha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Daniel Oldrá, Director Técnico de Godoy Cruz junto a Martín Palermo Director Técnico de Platense Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿Está definido el equipo o tenés alguna duda todavía?

-Mirá, vuelve Rasmussen y Núñez seguirá jugando por Leyes.

-¿Y la duda arriba es Barrea o Salomón Rodríguez?

-Claro, porque a Barrea lo tengo entre algodones y no sé si llega.

-¿Pierden mucho sin Leyes o Núñez lo puede hacer olvidar?

-Creo que Cristian (Núñez)el otro día entró y se acomodó bien. Después, el que es titular, es titular. Pero todos los que están en el plantel están capacitados para entregarse porque se han preparado, Cristian es un pibe ha hecho un esfuerzo enorme y si tiene esta posibilidad es porque se ha esforzado y se ha roto el alma a pesar de que no le ha tocado ser titular en todo el tiempo que ha estado acá, pero se ha entrenado como ninguno. Por eso creo que en la vida a veces Dios es justo y le está dando esta posibilidad de jugar el partido más importantes de la historia de Godoy Cruz.

Si Godoy Cruz elimina mañana a Platense, además de estar a 90 minutos de ser campeón de la Copa de la Liga, se clasificará a la Copa Libertadores 2024.

-Hubo muchas quejas de los hinchas en las redes sociales por el tema del viaje de Tadeo Allende a Italia justo en el tramo final del torneo. ¿Qué opinión te merece lo que pasó con él?

-Me parece que no es un momento yo decir si se ha equivocado. Es un pibe joven y a veces hay que entender la situación. Y yo lo que quiero comunicar es que él no se fue sin permiso. No es que se fue porque se le ocurrió, agarró un avión y se fue. Se fue porque se tenía que ir. Por ahí, en las fechas que están predispuestas para eso, en ese momento, acá estaba ya programado que no se iba a jugar y bueno, después de algunas fechas se traspasaron por las lesiones y todo lo demás. Y bueno, quedó ahí colgado de esa situación. Pero bueno, él estaba muy agotado. Habrá pedido disculpas, y ahora tenemos que estar con él y apoyarlo para que él se pueda desarrollar como se ha venido desarrollando durante todo el año.

-¿Te molestó la desprolijidad de no saber donde jugaban esta semifinal y que se juegue en San Nicolás, tan lejos de Mendoza?

-Sí, me molestó mucho por los hinchas porque sé que han hecho un esfuerzo enorme. Hay muchos que han vendido un montón de cosas y van a dejar de trabajar para ir al partido. A muchos los terminan echando del trabajo para ir al partido. Además, Platense está tan cerquita de la cancha.

El estadio de San Nicolás, donde este sábado Godoy Cruz buscará el pase a la final de la Copa de la Liga Profesional (La Voz)

-Es muy injusto, ¿no?

-Por supuesto, a mí me duele por eso. Después, en el partido, la cancha va a estar igual para los dos. No hay ventaja. Pero sí me duele porque sé que la gente hoy está haciendo hasta lo imposible para poder llegar y seguir acompañando a este equipo como lo hicieron durante todo el año. La gente se ha identificado con los jugadores y no se pueden perder este partido. Entonces, por ellos me duele y me da mucha tristeza.

-¿Cuál es el partido ideal o el techo de rendimiento en el año que te gustaría que Godoy Cruz repita en esta semifinal contra Platense?

-Creo que el primer partido contra Sarmiento de Junín cuando empatamos 1-1. Creo que el equipo lo hizo muy bien y fue protagonista todo el tiempo. El otro partido que me gustó mucho fue con Instituto, que arrancamos perdiendo y terminamos ganando. Y después, también contra Lanús a pesar de que íbamos siempre perdiendo y tuvieron los huevos necesarios para ir a buscarlo y empatarlo. Después, se podría haber perdido como se podría haber ganado. Esos partidos me marcaron mucho.

-¿De Platense te preocupa algo?

-No, Platense es un equipo muy duro y complicado que no se entrega nunca y que, cuando lo das por muerto, en cualquier momento te puede hacer un gol. Martin (Palermo)lo ha trabajado muy bien, por eso se salvaron del descenso y después fueron un equipo muy respetable y compacto a la hora de tratar de jugar .Tiene tres o cuatro jugadores que juegan bien, delanteros importantes, así que tendremos que estar a la altura porque va a ser un partido durísimo.

-El otro día en una de las publicaciones de la Copa de la Liga te habían elegido como el mejor técnico del torneo ¿qué sentís?

-Siento orgullo, por supuesto, porque son cosas súper importantes. No es fácil competir acá, pero bueno, me enorgullece más porque si me han elegido es porque mi equipo y los jugadores se han brindado y han dejado la vida en cada partido.

Mendoza 01 de Diciembre de 2019 Deportes Futbol Godoy Cruz Talleres Futbol Superliga Godoy CRuz vs. Talleres de Cordoba en el estadio Malvinas Argentinas Daniel Oldra D.T. de Godoy Cruz Foto: Jose Gutierrez / Los Andes

-¿Te gusta cuando los periodistas decimos que es el equipo de Don Gato y su pandilla?

-Sí, me gusta mucho.

-Lo decimos también por el cuerpo técnico, lleno de históricos...

-Sí, por supuesto, entiendo que también es por el Ruso (Marcucci), el Loco (Ibáñez), el Negro (Olmedo) y el Guille (Franco), con quienes nos sentimos muy identificados con nuestra querida camiseta y eso nos hace tener un sentido de pertenencia mayor al que puede llegar a tener cualquiera. Eso, sin dudas, es algo que nos ha fortalecido como grupo durante todo este tiempo.

-¿Cómo creés que van a estar mañana (por hoy) a las 20 o 20:15?

-Mira, siempre tengo mucha fe y siempre mi pensamiento es positivo. Siempre pienso que gano, pero te repito: esto es fútbol y espero estar feliz porque hemos ganado y es lo que todos pretendemos.

-Gato, qué lindo momento del fútbol de Mendoza y ustedes son parte importante: en 2024 se van a jugar dos derbis mendocinos en Primera, Maipú que estuvo a un paso de subir, Gimnasia fue protagonista y ustedes están a un pasito de la final de un torneo de Primera División de AFA, ¿a qué creés se debe este gran momento?

-A que creo que los dirigentes han comprendido un montón de situaciones y hoy están llevando a sus clubes a ser competitivos como fueron Independiente, Maipú y Gimnasia. Eso nos fortalece a todos y nos motiva a nosotros a seguir creciendo.

-Este 2023 ha sido un año especial para el fútbol mendocino y lo mejor es que para ustedes todavía no terminó. Quién te dice que se corona con Godoy Cruz bordando una estrellita en el escudo...

-Dios quiera, estamos todos ilusionados con eso y ojalá podamos concretarlo, esa es la realidad.

Cuando se hicieron cargo de Godoy Cruz, el Tomba estaba:



- En el puesto 17 de la Liga

- En el puesto 19 de la tabla de promedios



Hoy el Tomba está:



✅️Entre los 4 mejores en Copa

✅️Entre los 5 mejores por Tabla Anual

✅️Clasificado a Copas

✅️11vo en promedios pic.twitter.com/qc8ye84uUe — Godoy Cruz Data (@GodoyCruzData) December 4, 2023

Un cuerpo técnico made in Godoy Cruz

Aquí están, estos son. De izquierda a derecha: Guillermo Franco (AC), Marcelo Marcucci (AC), Nelson Ibáñez (AC), Daniel Oldrá (DT), Nicolás Olmedo(AC), todos exjugadores del club. Cuando se hicieron cargo tras la salida de Diego Flores, el Tomba estaba en el puesto 17° de la Liga Profesional y en la ubicación 19 de la tabla de promedios para el descenso. Hoy, Godoy Cruz está:

✅ ️Entre los 4 mejores en Copa LPF.

✅ ️Entre los 5 mejores por Tabla Anual.

✅️Clasificado a Sudamericana y a un triunfo de la Libertadores 2024.

✅ ️11° en la tabla de promedios 2024.