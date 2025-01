Dakar 2025: Carlos Sainz abandonó y la FIA impide que siga su participación

Tras la etapa maratón Chrono 48 que se corrió en la segunda y tercera jornada de la edición Rally Dakar en Arabia Saudita, se conoció el abandono de Carlos Sainz, luego de un grave deterioro en la jaula de seguridad de su Ford Raptor.

Lo cierto es que los responsables de la FIA han decidido que el español de 62 años debe abandonar la competición, debido a que los daños sufridos en dicha etapa no le permitiría continuar su camino en el rally más duro del mundo.

Así quedó el Ford de Sainz tras el vuelco. El español completó la jornada, a una hora del ganador del día, Al-Rahji.

Recordemos que Sainz sufrió los daños en un accidente después de 327 kilómetros en la etapa de 48 horas, aterrizando en el techo. Con la ayuda de Mitch Guthrie Jr, el coche fue puesto de nuevo en posición vertical.

“Debido a los daños en la jaula antivuelco del coche nº 225 [Carlos Sainz y Lucas Cruz], sufridos en un accidente en la primera parte de la etapa de 48 horas, se ha decidido retirar el vehículo. Esto es conforme al reglamento de la FIA”, dice el comunicado de los organizadores sobre el padre del piloto de Fórmula 1.

El nuevo Ford Raptor, con Carlos Sainz y Nani Roma. El vehículo debuta en el Dakar, de la mano de M-Sport. (Dakar)

Carlos Sainz habló sobre su estado de salud tras el abandono

Luego de que se produjera su abandono en el campamento, Carlos Sainz viajó a España para realizarse estudios médicos luego del duro vuelco y tras ello compartió los resultados en sus redes sociales oficiales.

“Es una de mis grandes decepciones en mi carrera. Tengo mi respeto por la FIA y sus decisiones, al 100%, ayer vieron el coche y apenas se ve que está doblado y me han dejado correr. Era tan sutil que prácticamente no se apreciaba. No quiero hacer alguna crítica, pero quizás sea un debate que se pueda abrir. No lo sé”, comenzó el español.

Carlos Sainz abandonó el Dakar

Luego brindó detalles acerca de su estado de salud: “No todo son malas noticias. Nada más llegar a Madrid he realizado un chequeo completo por las molestias en la espalda y ya han podido confirmarme que no tengo ninguna lesión. Estos días volveré a mi rutina de entrenamiento”, expresó Sainz a través de su cuenta de “X”.