Dakar 2023: “Si ganaba era momento de despedirme, ahora no sé si seguiré”

Stéphane Peterhansel en una nota exclusiva con Carburando relató cómo venía siendo su carrera hasta el accidente. “Todos saben que desde el principio de la carrera para nosotros fue complicado. En el primero y segundo día perdimos mucho tiempo. Alrededor de 40 minutos, pero el tercer y cuarto día no fue tan malo, fue bueno y estábamos de vuelta en la segundo lugar, a menos de 40 minutos de Nasser.

“Seguramente era necesario empujar fuerte para tratar de agarrarlo e intentar ganar el Dakar. Empezamos el día 6 con buena velocidad, mucha motivación y la sensación con el auto era buena. Después de los 200 kilómetros lo superamos a Carlos (Sainz). Cuando lo haces, sabés que tu velocidad es buena. Arribé a la zona de neutralización y 7 kilómetros después tuvimos el accidente”.

Dando más detalles de cómo fue el accidente para él y su navegante, Edouard Boulanger, Peterhansel relató: “Desafortunadamente perdí la conciencia durante el accidente. Cuando perdí el conocimiento, mi pie estaba a fondo en el pedal. Edouard tocó el freno, cortó la corriente del motor y dimos un giro de 360°. Cuando me desperté, unos minutos más tarde, no recordaba lo que había pasado. Perdí la memoria desde 5 minutos antes del accidente, hasta 15 minutos después. No recuerdo nada”.

Por su parte, Peterhansel relató cuánto afecta este accidente a sus planes a futuro con el Dakar. “Si ganaba este Dakar, era el momento de despedirme. Ahora con el abandono, no lo sé. Más adelante lo definiré si sigo”, explicó el múltiple campeón del Dakar.