¿Cuánto de positivas son las medidas estratégicas de la AFA para el fútbol femenino de la Liga Mendocina?

La Asociación de Fútbol Argentino informó el jueves pasado una serie de medidas de su Estrategia Integral de Fútbol Femenino 2021-2026, con algunas modificaciones sobre las competencias nacionales. De los 12 puntos mencionados, sólo en uno incluye directamente a equipos del Interior.

En sus medidas hace referencia a la cantidad de los contratos profesionales: serán 12 para el 2021 y 15 para el 2023 como mínimo. Y no 8 como en el 2019. Esto es para los equipos que compiten en Torneo de Primera División. Además, se exigirán las Reservas a partir del 2021, en tanto que en los de ascenso (B y C) será en 2022; con juveniles sub 16 (para el 2022 en la A y 2023 para el ascenso), sub 14 (para el 2023 en la A, y 2025 para el ascenso) y la obligación de contar con el certificado de Licencias Nacionales otorgado por AFA para poder participar de la competencia (para el 2022 para la A y 2023 para el ascenso). A tal fin, sobre este último punto, se confeccionará el Reglamento de Licencias Nacionales del Fútbol Femenino.

Luego, en el punto “K”, la AFA determinó “ratificar a partir de la temporada 2021 la realización anual de la Copa Federal en la cual participarán, en su Fase Final, una cantidad equivalente de equipos provenientes de la Fase Preliminar Metropolitana (organizada directamente por la AFA) y de la Fase Preliminar Regional (organizada por el Consejo Federal) de conformidad con el Reglamento de Competición que oportunamente se aprobará”.

Es decir que de los 16 equipos ‘sobrevivientes’ en el Regional, cuyo cupo son uno por liga, se harán los cruces con los elencos de la Metropolitana. Recién ahí, si hay equipos mendocinos, entrarían en esta disposición. Que además, de llegar a ganar el Regional alguno de ellos, (punto “L”) competirá en la Supercopa Femenina 2021 que el Reglamento de Competición aún debe determinar.

Entonces tomando en cuenta lo anterior ¿cuánto favorece estas Estrategias de AFA en los clubes de Mendoza?

Para analizar estos puntos emitidos, Los Andes dialogó con Giuliana Díaz, presidenta del Departamento de Fútbol Femenino de la LMF. La consulta fue por cuánto le aportan estas medidas al desarrollo del fútbol en los clubes del medio local.

“Es un avance. Me encantaron. Es más el objetivo de la LMF es que para el 2022, las Reservas sean obligatorias también en Mendoza. Y este es un primer paso para después ir formando categorías juveniles”, comenzó la dirigente.

Y analizó: “Estas etapas están relacionadas al ámbito de Buenos Aires. Por lo que lo único que incluye a los clubes del Interior, en este caso a los clubes de la Liga Mendocina, son aquellas medidas provenientes del Consejo Federal, es decir el Regional que otorga derecho de competencia a la Copa Federal si entrás entre los 16 finalistas, y poder competir así contra los de Buenos Aires. Esta Copa permite a que los del Interior también podamos jugar y medirnos con los de Buenos Aires. Lo ideal sería entrar en los torneos de AFA, pero por el momento el único del Interior en AFA es Rosario Central”.

-¿Qué se requiere?

-Para poder hacer lo que logró Rosario, se requiere de infraestructura, médicos, kinesiólogos, cancha, y demás se necesita de capital económico. Y no obstante esto, se entraría en la C. Sin embargo, no estamos lejos de que un club de Mendoza ingrese en un torneo de ascenso. No será fácil si recordamos que a Rosario Central le llevó 8 años para ingresar. Tenemos clubes con todos esos requisitos. Lo único que se debería conseguir son los sponsors. Porque dar a conocer que un club va a jugar en Primera, no sólo va a atraer empresas que apoyen sino a jugadoras.

-¿Cuán lejos está un club de Mendoza de entrar en el mundo del profesionalismo?

-No se puede hablar de profesionalización de los clubes de Mendoza porque tienen que jugar en un torneo de Primera división de AFA. Y para hacerlo hay que pasar por un primer paso, que es mandar una carta a la Liga, ésta la envía al Consejo Federal y AFA, a la vez que debe garantizar las condiciones. Por lo que ahora no todos cuentan con esa posibilidad. Hay clubes que han mandado la carta. Pero por el momento, lo único que nos acercaría a esto es la Copa Federal.

-Pero si muchos de los clubes aún no se ven dispuestos a apoyar el femenino local, otros pocos tendrían esa posibilidad pero no la voluntad ni la intención de inversión.

-Es cierto. Acá en Mendoza las jugadoras pagan por jugar. Allá en Buenos Aires, se les paga por jugar. Un equipo que entra a Primera división recibe de la AFA un subsidio por los contratos profesionales. Si alguno de estos clubes mendocinos entrara, también los recibiría. Se trata de buscarle la vuelta. Lo sostengo, no estamos lejos y me ilusiona pensar que algunos clubes están haciendo cambios.

-¿Cuáles son los objetivos en la LMF para que el fútbol local se acerque a estas medidas anunciadas por la AFA?

-Desde la Liga, lo que se está pregonando es que en la provincia crezcan las disciplinas, e incentivar luego a que los clubes participen de los torneos de ascensos de AFA. Por ejemplo, el Tomba, Maipú, Independiente, lo podrían hacer porque estarían en condiciones de cumplir por contar con infraestructuras. Por ahora lo que se pretende es que los clubes locales tengan en el 2021 una Reserva, que será optativa para el próximo años pero obligatorio, para el 2022. Y otra cosa fundamental es que todos los técnicos estén capacitados y tengan sus títulos.

'Mavi' Pintos, pionera en ser la primera futbolista de la Liga Mendocina en jugar en el profesionalismo. /Los Andes

‘Mavi’ Pintos dio su perspectiva de jugadora del Interior

Para saber la perspectiva de la jugadora del Interior pero sabiendo sobre el mundo del fútbol profesional, exponemos la opinión de María Victoria Pintos. La futbolista de Las Pumas y de Gimnasia La Plata habló del tema en un vivo por Instagram, en conversación con Futbolíricas.

" Al interior tendría que darle un poco más de posibilidades, que haya más cupos por provincias. Si lo analizamos, la mayoría de las jugadoras de la selección son del Interior del País. Se que el fútbol está centrado en Buenos Aires, pero debería plantearse más este tema. Mendoza, tomando en cuenta las propuesta de AFA, puede ser protagonista y llegar tranquila a las últimas instancias.

¿Qué sería mejor para un equipo mendocino: Copa Federal o entrar a un Torneo de AFA?

-Si Mendoza llegara a clasificarse para la Copa debería contar con el privilegio de ser invitado a participar al torneo de AFA, lograr el cupo para ese torneo. Ya que, por llegar a esa Copa tuvo que pasar por varios filtro, por lo que no debería iniciar por el ascenso. Un club del Interior que ganó la Copa debería ya entrar directo a la A.

-¿Qué tan importante y urgente es tener juveniles?

-Muy importante. Ellas ya vienen con la información, saben cómo poner el cuerpo, tienen la técnica, tienen otra forma de pensar en comparación con mis inicios. La Liga debería agregar categorías y darles la posibilidad de competencia. Las chicas que hoy tenemos en el seleccionado son la cara visible de la calidad de semillero que tiene Mendoza. Y poder ir a la AFA, les cambia la cabeza. Tener la oportunidad de ir afuera, a otro país, ni hablar. En las categorías formativas se puede encontrar unos ‘monstruos’ porque uno le da disciplina y conductas en entrenamientos, de alimentación, y comienzan a pensar como profesionales. Acá en Mendoza hay muchas jugadoras de calidad, las he visto. De hecho emigrarían muchas, si hubieran representantes que las siguieran y sponsorearan. En el Interior estamos lejos de eso.

-¿Es bueno que emigren al exterior siendo tan jóvenes?

-Te doy una opinión personal. Si la Argentina, en el último mundial, tuvo un mejor papel que otras veces fue porque las jugadoras se capacitaron afuera. No creo que haya sido por el trabajo del cuerpo técnico.

-¿Cómo recibís la noticia contar con Reserva en la Liga, finalmente?

-Con mucha felicidad. Porque así se empieza con el desarrollo de inferiores y las categorías juveniles. Hay tantas jugadoras que no tienen un lugar o un torneo oficial de chicas de su edad, que esto genera una gran emoción. Que tengan dónde sentirse contenidas, cuidadas, motivadas, identificadas y que tengan su lugar dentro de la Liga es muy positivo.