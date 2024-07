Cuándo se juega la final de la Copa América 2024

La Copa América 2024 está llegando a su momento culminante con la final programada para el domingo 14 de julio a las 21:00 h en el imponente Hard Rock Stadium de Miami.

Este estadio, con capacidad para 65,000 personas, es conocido por ser la casa de los Miami Dolphins de la NFL y los Miami Hurricanes de la Universidad de Miami, pero en esta ocasión se vestirá de gala para recibir el partido decisivo del torneo continental.

Así es el Hard Rock Stadium donde se jugará la final del torneo (Foto: Captura Viajando Argentina).

El Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida, es un recinto multifuncional que ha sido testigo de numerosos eventos deportivos y de entretenimiento de alto perfil. Inaugurado en 1987 como Joe Robbie Stadium, ha pasado por varios cambios de nombre debido a diferentes acuerdos de patrocinio. En 2016, Hard Rock International adquirió los derechos de denominación, otorgándole su nombre actual.

Este estadio no solo alberga partidos de fútbol americano, sino que también ha sido escenario de eventos icónicos como el Super Bowl, el Orange Bowl y conciertos de artistas de renombre mundial. Su versatilidad y capacidad lo convierten en el lugar ideal para una final de la magnitud de la Copa América.

El Hard Rock Stadium de Miami será la sede de la final (Prensa)

La emoción crece a medida que nos acercamos a la final y las posibles combinaciones para el partido decisivo son variadas. Entre los cruces potenciales, destacan enfrentamientos históricos como Argentina vs. Brasil, además de otras combinaciones intrigantes como Argentina vs. Uruguay, Ecuador vs. Colombia y Venezuela vs. Panamá.

Así son los cuartos de final

La fase inicial de la Copa América 2024 concluyó, definiendo los cruces de los cuartos de final. Los partidos prometen ser electrizantes: