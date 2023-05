Crónica de una partida anunciada: se confirmó que Lionel Messi no continuará en el PSG

De acuerdo con algunos reportes desde el entorno del club parisino y del jugador, se dio a conocer al mediodía de este martes que Lionel Messi no seguirá ligado al PSG tras la finalización e su contrato el próximo 30 de junio.

Pese a que el equipo francés buscaba renovar el vínculo con el capitán de la Selección Argentina, a pesar de ser resistido por gran parte de los hinchas. Desde el entorno del crack rosarino se pausaron las negociaciones y eso no fue perdonado por el PSG, quien comenzó a cuestionar al futbolista.

Lionel Messi con sus hijos en Arabia Saudita.

Finalmente, la tensa relación entre las partes se rompió del todo recientemente cuando el mejor jugador del mundo viajó a Arabia Saudita para cumplir su contrato como embajador turístico. Sin embargo, la Pulga había postergado en ese viaje en dos oportunidades y había avisado a las autoridades del club, presidido por el qatarí Nasser Al-Khelaifi.

Según L’Equipe, el castigo recibido al jugador es una suspensión por dos semanas, el descuento de un porcentaje del sueldo e incluso no le permitirían entrenarse con el grupo dirigido por Christophe Galtier. En primeras horas de la mañana, el rosarino se ausentó de la práctica del equipo, aunque no habría llegado el comunicado oficial con el castigo. Esta situación dejaría a Leo afuera del once frente a Troyes y AC Ajaccio, partidos claves en la recta final de la Ligue 1 para definir el único título que pelea en esta temporada. De esta forma la relación entre Messi y el PSG no tiene vuelta atrás y sus caminos están totalmente separados.

Lionel Messi no seguiría en el PSG

Los posibles destinos de Lionel Messi luego del 30 de junio

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo: “Lionel Messi no seguirá en el PSG después del 30 de junio e independientemente de si el club tomó la decisión o si fue el propio jugador, las partes ya reconocen que no hay vuelta atrás”.

Es por este motivo que el entorno del jugador analiza varias opciones en la mira, siendo la primera la de volver a Barcelona, aunque el principal obstáculo es que debe cumplir con el Fair Play Financiero al momento de inscribir su contrato.

A su vez, el astro rosarino baraja la opción de jugar en Arabia Saudita, ya que el Al Hilal de Ramón Díaz le ofreció 400 millones de euros por temporada. Por otra parte, David Beckham también presiona y ya dejó en claro que sueña con verlo jugando en el Inter de Miami de la MLS.

David Beckham de visita en los entrenamientos del PSG. (@PSG_espanol)

Una opción un poco más lejana tiene que ver con los hinchas de Newell’s, quienes tampoco pierden la ilusión de que Messi decida jugar en la Argentina con el club que o formó.