Corrupción en el tenis: un jugador argentino fue suspendido de por vida por arreglar partidos

La noticia generó un impacto de ribetes mayores. Otro tenista argentino recibió una suspensión por arreglo de partidos: Franco Feit, de 28 años, ex 920° del mundo, admitió haber cometido infracciones y fue sancionado . Lo más chocante de la novedad fueron los términos: el jugador de Río Gallegos no podrá volver a jugar al tenis de por vida. La suspensión admite su expulsión atemporal y una multa de 25 mil dólares.

“La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (AIT) ha confirmado hoy que el tenista argentino de 28 años Franco Feitt ha sido expulsado de por vida de este deporte tras admitir múltiples casos de amaño de partidos entre 2014 y 2018”, reza el comunicado de la ITIA, ex TIU (Unidad de Integridad del Tenis), el ente creado en 2007 y regido por los siete poderes del tenis internacional: la Federación Internacional de Tenis (ITF), la ATP, la WTA y las cuatro federaciones de los torneos de Grand Slam.

En esta etapa de su vida Feitt trabaja en la academia “Ad in Tennis Academy”, en Barcelona, dirigida por los ex tenistas españoles Albert Portas (19° en 2001) y Gerrmán Puentes (90° en 2000), la misma en la que se entrena Marco Trungelliti, el argentino que hizo pública su denuncia contra las mafias de las apuestas. La sanción, emitida de manera oficial este martes, llegó mientras el jugador se encuentra en Monastir, en un W15 -un ex Women’s Circuit de 15 mil dólares en premios, con una jugadora de la academia. A mediados del mes pasado incluso jugó un M15 de dobles allí, en Túnez, junto con Franco Agamenone, castigado con diez meses de suspensión en diciembre de 2019 por haber dado positivo de hidroclorotiazida y metabolito en un control antidoping ese mismo año, en marzo, en un torneo de Pinamar.

En su momento Feitt, perteneciente a la nutritiva camada 1992 de la Argentina, se entrenó en la Academia Brzezicki Tenis, dirigida por el ex 94° del mundo Juan Pablo Brzezicki, hoy coach de Nicolás Kicker, quien volvió en febrero tras una suspensión por arreglo de partidos de dos años y ocho meses.

“El caso fue estudiado por el oficial de audiencias anticorrupción Raj Parker, quien dictaminó que a partir del 12 de abril de 2021, Feitt tiene prohibido de forma permanente jugar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los órganos de gobierno del tenis. Además, ha recibido una multa de 25.000 dólares”, prosigue el comunicado.

“Feitt, que tenía una clasificación individual de la ATP de 920 y una clasificación de dobles de 437, admitió haber cometido múltiples infracciones de las siguientes cláusulas de las normas del Programa Anticorrupción del Tenis. Cinco infracciones de la sección D.1.b: Ninguna Persona Cubierta podrá, directa o indirectamente, manipular o intentar manipular el resultado o cualquier otro aspecto de cualquier evento”.