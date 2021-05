Copa Liga Profesional: las posibilidades de todos los equipos que buscan avanzar a cuartos

El siguiente es el cuadro de posibilidades de todos los equipos con posibilidades de conseguir el boleto a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional en la 13ra. y última fecha de la fase regular que comenzará este sábado.

La instancia eliminatoria del torneo la jugarán los equipos que terminen en los cuatro primeros puestos de cada zona de acuerdo al siguiente criterio: 1ro.Zona 1 vs. 4to. Zona 2; 2do. Zona 1 vs. 3ro. Zona 2; 3ro. Zona 1 vs. 2do. Zona 2 y 4to. Zona 1 vs. 1ro. Zona 2.

Grupo 1

Clasificados: Colón de Santa Fe y Estudiantes de La Plata.

San Lorenzo (21 puntos, +2): Debe ganar o empatar con Racing. Si pierde por un gol y no ganan River o Central también avanza.

River (18, +11): Si gana se clasificará, a menos que Racing y Central consigan goleadas sin registros en su historia. El empate también le sirve si no ganan los rivales mencionados.

Rosario Central (18, +1): Tiene que vencer a Platense en Vicente López y esperar que River y Racing no se impongan de local.

Racing (18, 0): Se clasifica con una victoria por dos goles ante San Lorenzo, siempre y cuando no ganen River o Central.

Banfield (17, +1): Deber vencer a Godoy Cruz y esperar que no ganen River, Central ni Racing.

Argentinos (16, +1): Avanza a cuartos con victoria sobre Estudiantes, combinada con derrotas de River, Central y Racing más empate o derrota de Banfield.

Central Córdoba de Santiago del Estero (16, -3): Necesita los mismos resultados que Argentinos más un favor de Estudiantes (victoria o empate frente al “Bicho”).

Godoy Cruz (15, -5): Lo sostiene la matemática pero sus chances son casi nulas. Debería golear a Banfield por seis de diferencia, esperar una escandalosa caída de River, derrotas de Central y Racing; empates o caídas de Banfield, Argentinos y Central Córdoba.

Grupo 2

Clasificados: Vélez Sarsfield (1ro.) y Boca Juniors.

Talleres de Córdoba (20, +4): Depende de sí, clasifica al menos con un punto en su visita a Lanús.

Unión de Santa Fe (18, -2): La victoria en el clásico ante Colón asegura su presencia en cuartos. Si empata o pierde necesitará cuatro resultados para no quedar eliminado.

Independiente (17, +4): Necesita vencer a Huracán y que pierda Talleres o no gane Unión.

Lanús (16, -1): Se clasifica en caso que le gane a Talleres, que Unión no se imponga en el clásico y que Independiente no lo haga en Parque de los Patricios.

Gimnasia y Esgrima La Plata (15, 0): Espera un bingo de resultados: victoria propia ante Vélez, derrotas de Unión e Independiente, empate de Lanús y que Atlético Tucumán no venza a Defensa y Justicia por una diferencia mayor a la de su eventual triunfo ante el “Fortín”.

Atlético Tucumán (15, -1): Debe ganarle a Defensa y esperar que pierdan Unión e Independiente y que no ganen Lanús ni Gimnasia.