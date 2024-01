Copa de la Liga Profesional: Vélez y Barracas Central igualaron 1-1 con dos goles para enmarcar

✅ Repasá cómo sigue la primera fecha en la #CopaDeLaLiga 🏆



Resultados:



Tigre 0 vs Sarmiento 0 (ZB)

Instituto 0 vs Deportivo Riestra 0 (ZA)

Central Córdoba 0 vs Newell’s 1 (ZB)

Atlético Tucumán 1 vs Rosario Central 1 (ZA)

Barracas Central 1 vs Vélez 1 (ZA)#SomosAFAPlay 👌 pic.twitter.com/MYgZzEXlTd