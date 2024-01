Copa de la Liga Profesional: Tigre y Sarmiento igualaron 0-0 en Victoria

Tigre igualó 0-0 con Sarmiento de Junín, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. En el estadio José Dellagiovanna, los de Néstor Gorosito intentó comenzar con el pie derecho en la nueva temporada pero rescató un empate ante el Verde.

A los 6 minutos del inicio del juego, un tiro libre de Brahian Alemán pudo abrir el resultado para Tigre, intentó darle directo al arco, pero la pelota se fue muy cerca de uno de los palos de Fernando Monetti. Pasada la media hora de encuentro, nuevamente Alemán desde un tiro libre, exigió a Monetti que la mandó al córner. Jugada que derivó en un tiro de esquina para el Matador, donde el ex Gimnasia casi marca un gol olímpico de no ser por las manos del ex arquero de San Lorenzo. La más clara de Sarmiento fue un cabezazo de José Mauri, que tapó de manera increíble Matías Tagliamonte.

En la etapa complementaria, el conjunto conducido por Pipo Gorosito siguió atacando con la misma intensidad que en la primera parte y convirtió en figura a Monetti. Al minuto 6, Blas Armoa encaró para adelante, enganchó y exigió a Fernando, quien evitó el primer tanto de equipo de Victoria. Los de Junín tuvieron su gran oportunidad de ponerse adelante tras una gran jugada colectiva entre Iván Morales, Lisandro López y Joaquin Gho. Este último le dejó el tanto en bandeja a Morales que se erró el gol de la fecha: la tenía que empujar y la sacó. El ex arquero de Atlético Nacional de Colombia, Lanús y Gimnasia tuvo su última intervención luego de una desatención defensiva del local; un córner rápido que permitió un remate de Matías Espíndola, que de todas maneras no infló la red gracias a oriundo de La Plata.