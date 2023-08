Copa de la Liga Profesional: River compró a Sebastián Boselli y sumó a su cuarto refuerzo

Después de muchos idas y vueltas, finalmente River llegó a un acuerdo con Defensor Sporting para comprar el 70 por ciento del pase de Sebastián Boselli, defensor central de la Selección de Uruguay, a cambio de 3,5 millones de dólares. De esta manera, se convertirá en el cuarto refuerzo del equipo de Martín Demichelis en este mercado de pases, luego de las contrataciones de Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio y Manuel Lanzini.

🚨Sebastián Boselli es nuevo refuerzo de River, que pagó u$s 3.700.000 por el 70% de su pase a Defensor Sporting

*️⃣Una vez realizada la revisión médica, firmará hasta diciembre de 2027.

ℹ️Con @GerGarciaGrova pic.twitter.com/DTDt03mTiE — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 23, 2023

El futbolista de la categoría 2003 firmará un contrato por 3 años y medio con el Millonario. Arribará en las próximas horas a la Argentina para formalizar la rubrica. Todavía no hay fecha de presentación confirmada, aunque se estima que el club podría hacerlo oficial antes del fin de semana.

Las negociaciones quedaron blanqueadas cuando su padre y representante, Pablo Boselli, confirmó en mayo que había charlado con Enzo Francescoli durante la disputa del Mundial Sub 20. “Me llamó Enzo. Me dijo que había interés, que es un nombre que ellos están mirando. Nada concreto, esa es la realidad. Quedamos en hablar después del Mundial. Veremos si puede prosperar o no”, expresó.

⚪️🔴 ¡Refuerzo para River! Llega Sebastián Boselli 🇺🇾



⚽️ El central uruguayo de 19 años viene de Defensor Sporting y fue campeón del mundo Sub 20 con la Celeste en junio.

💰 3.7M dólares por el 70% de su pase. Firmará por tres años y medio. pic.twitter.com/jupfCauXm0 — Diario Olé (@DiarioOle) August 23, 2023

Qué número podría usar Sebastián Boselli en River

Después de la partida a préstamo de Robert Rojas a Tigre, el número 2 es uno de los que quedó vacante en el plantel. Es probable que el uruguayo herede ese dorsal porque es el mismo que utilizó en el seleccionado campeón del mundo juvenil. La 3 la agarró Ramiro Funes Mori.

