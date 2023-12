Primera Nacional: las caras nuevas en el Deportivo Maipú y Gimnasia y Esgrima

No hay dudas que Deportivo Maipú y Gimnasia y Esgrima quieren dar un paso adelante. Ya no se trata de competir para “ver qué pasa”. Ahora, sus hinchas, tras las enormes campañas que desarrollaron unos y otros, quieren “algo más”. Y ese deseo, expresado también en la dirigencia de cada entidad, será correspondido en la medida en que las caras nuevas sean protagonistas de la próxima temporada. Quienes lleguen a cualquiera de las dos entidades que representarán a la provincia en el segundo escalón del fútbol nacional, no tendrán demasiado tiempo para la adaptación. “Aquí y ahora” parece ser el precepto de quienes empujarán desde afuera el gran sueño del ascenso.

Cinco para crecer (y creer)

Y mientras muchos de los equipos que buscarán recuperar posiciones de privilegio se refuerzan con nombres rutilantes, el Botellero recién ayer sorprendió con un puñado de refuerzos que invitan a pensar en un equipo atrevido, hecho a imagen y semejanza de quien será el nuevo entrenador en 2024: Rubens Sambueza.

Para despegarse de aquellos clubes que buscan “números puestos”, la entidad de calle Vergara apostó a nombres que pueden ser la gran sorpresa de la próxima temporada. Desde el departamento de prensa del club informaron que se llegó a un acuerdo con Gastón Mansilla, volante de 26 años, con experiencia en Primera División y el ascenso nacional, tras su por Arsenal y Colegiales. Además, Tomás Clavijo llega para custodiar los tres palos cruzados. A pesar de su juventud (tiene apenas 20 años) viene precedido de buenas referencias desde Talleres de Córdoba. Otro de los nombres confirmados es el de Juan Cruz Arno, de 19 años, quien actúa como volante y tuvo una gran temporada en el pasado Argentino A, vistiendo la camiseta de Juventud Unida (SL). Santiago Paulini, volante central de 21 años y surgido en las inferiores de Newell’s Old Boys (también jugó en Unión de Sunchales) es otro de los refuerzos confirmados por la dirigencia en las últimas horas. Y finalmente, el combo de caras nuevas con que se encontrará el nuevo cuerpo técnico a la vuelta de las fiestas, tiene a Guido Birse, de tan solo 20 años y surgido en la cantera de Rosario Central. ¿Cuáles son sus características? Es un central zurdo que disputó 41 partidos (35 como titular) en las dos competencias de Reserva que se jugaron en el año, marcando un gol.

Claro, vale destacar que la entidad deberá resolver la gran cantidad de salidas que se dieron en las últimas semanas: Marcelo Larrondo, Gonzalo Klusener, Álvaro Veliez, Guillermo Ferracutti (no se les renovó el contrato), Agustín Manzur (jugará en Guaraní de Paraguay) y Santiago González (se fue a Sporting Cristal de Perú).

Agustín Manzur fue determinante en la pasada temporada del Botellero y ahora jugará en Guaraní de Paraguay.

Por supuesto, estos no serán los únicos refuerzos y tampoco las únicas bajas que tendrá el plantel que disputó la final por el segundo ascenso a la máxima categoría. La intención es repetir la campaña y para ello trabaja la dirigencia, que ya realizó varios llamados telefónicos, a pedido del nuevo entrenador.

Entre los nombres que interesan, destacan el defensor de Independiente de Avellaneda Patricio Ostachuk y el volante Alan Ortiz, de 24 años y con actualidad en Los Andes.

Ostachuk es un defensor de 23 años que solamente jugó 11 partidos en la máxima categoría con la casaca del Rojo, contabilizando apenas 524 minutos. Es uno de los jugadores a los que Carlos Tevez les informó que no será tenido en cuenta para el año próximo y deberá buscar un destino en el que pueda tener continuidad.

El Lobo incorpora y analiza

Después de muchas idas y vueltas, finalmente se acordó la llegada de Gonzalo Salega, volante ofensivo de 24 años, quien disputó 28 partidos en la temporada con la camiseta de Deportivo Morón, anotando un gol y sumando tres asistencias. Fue la última confirmación de parte de la entidad blanquinegra, que a principios de diciembre habría manifestado el retorno de Brian Andrada, Leandro Ciccolini y Franco Meritello, quienes estuvieron a préstamo en diferentes clubes del país. Además, se anunció la llegada del arquero Luis Ojeda, quien tramitaba su salida de Atlético Tucumán.

Procedente de Estudiantes de Rio Cuarto, Luis Silba tiene todo listo para sumarse al Lobo mendocino.

Además, la dirigencia espera cerrar vinculaciones con el arquero Lautaro Petrucchi, de Defensores de Belgrano; el defensor Franco Sbuttoni (Sarmiento) y el delantero Luis Silba, proveniente de Estudiantes (RC).