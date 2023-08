Confirmado: el mendocino Ezequiel Bullaude será el quinto refuerzo de Boca

Mientras todos los cañones apuntan a la definición de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores de este miércoles ante Nacional, el Consejo de Fútbol de Boca no deja de moverse en el mercado de pases y en las últimas horas abrochó al que será el quinto refuerzo del plantel para este segundo semestre: Ezequiel Bullaude.

Ezequiel Bullaude llega mañana a la Argentina para sumarse a Boca. El mediocampista del Feyenoor y ex Godoy Cruz arriba, al Xeneize, a préstamo por 18 meses pic.twitter.com/wkh1u9FDdE — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) August 8, 2023

Solucionada la traba impositiva que dificultaba que se terminara de confirmar la transferencia (complicación ajena a ambos clubes que respondía a la situación económica y política que atraviesa la Argentina), es un hecho que el mendocino de 22 años llegará mañana al país, en principio por la mañana, para hacerse la revisión médica y luego firmar su contrato a préstamo con el Xeneize por 18 meses.

Teniendo en cuenta que aún no selló formalmente su vínculo y por lo tanto no llegó a ser inscripto en la lista de buena fe de octavos de la Copa Libertadores, Bullaude no podrá ser parte del plantel (al igual que Marcelo Saracchi) para afrontar el partido de vuelta contra el Bolso. Si Boca logra el boleto a cuartos, tendrá la posibilidad de hacer retoques en la nómina y sumar al mediapunta.

✅ QUINTO REFUERZO PARA ALMIRÓN



Ezequiel Bullaude llegará al país este miércoles para hacerse la revisión médica y convertirse así en nuevo refuerzo de Boca.



💬 ¿Qué opinan de esta incorporación? pic.twitter.com/Mey0mXmzBH — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) August 8, 2023

El jugador nacido en Maipú debutó con apenas 17 años en Godoy Cruz y después de un puñado de temporadas de alto nivel, fue transferido a Europa a mediados del año pasado por alrededor de 7 millones de euros. Sin demasiado rodaje en Países Bajos, ahora tiene todo acordado para continuar su carrera en Boca y sumarse a las recientes incorporaciones de Lucas Blondel, Lucas Janson, Saracchi y Edinson Cavani.

Seguí leyendo