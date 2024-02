Compromiso e identidad, dos de los secretos de este Godoy Cruz que no deja de sorprender

La identidad de una persona es todo aquello que la define, el conjunto de características propias, sus habilidades, rasgos que predominan, sus actitudes, entre otras tantas virtudes, defectos o cualidades. Y Daniel Oldrá moldeó este equipo de Godoy Cruz a imagen y semejanza. Lo del Tomba no sorprende a nadie, al menos por estos lares. Si bien los resultados son la consecuencia de un trabajo serio y ordenado, también hay otro aspecto a tener en cuenta y es el compromiso. Todos los jugadores de este plantel van atrás de una idea clara, concisa y efectiva. Entonces el éxito actual tiene que ver con todo eso, lo que lleva a tener un componente extra a la hora de elegir cada jugador.

Con mucha competencia en el medio, el “Gato” y sus colaboradores pudieron mantener una base del año pasado y la dirigencia cumplió. Así mientras otros equipos se llenaron de refuerzos ante tantas bajas, en el Expreso salieron al mercado buscando el recambio sin arriesgar la economía de la institución. Claro que esto muchas veces puede ser un arma de doble filo, porque así como sale bien, otras no tanto. Por lo general, en Godoy Cruz vienen acertando bastante desde que el equipo pisó suelo de Primera División.

“Cada jugador al que le toca jugar deja la vida en cada encuentro y aporta para que este momento de Godoy Cruz sea uno de los más importantes de la historia”, contó Oldrá tras el triunfo sobre Instituto, en Córdoba. El sexto en siete fechas que lo mantienen en el Norte de la Zona B, al frente de la tabla general de la tempranera campaña, pero además, siendo el único equipo de la Copa Liga Profesional que aún no recibió goles. “No me voy a cansar de repetir que los jugadores entendieron cómo teníamos que competir. El año pasado fuimos un equipo protagonista y ahora lo estamos siendo nuevamente”, agregó el DT bodeguero.

No importa quien juegue. Siempre está el compromiso por marca y la camiseta. (La Voz).

El gran presente de Godoy Cruz se consolida básicamente en el compromiso de estos futbolistas, pero atrás también hay un trabajo silencioso que llevó a que el equipo se muestre con una identidad definida. Este concepto ayuda indefectiblemente a fomentar una cultura de trabajo positiva que motiva a todos sus miembros, pero además colabora a crear un entorno en el que esas partes se sienten valoradas. Sin embargo, hay más factores que observados desde la psicología influyen para que este plantel tombino sea competitivo: confianza, creencia en sí mismo, sentido de pertenencia, y la capacidad de no relajarse y de saber actuar bajo presión.

“No somos candidatos, estamos en la mitad de torneo y hay que seguir de la misma forma. Estamos compitiendo en dos torneos y se hace todo muy difícil. El mérito de este gran momento es de los jugadores”. Una frase trillada en el mundo del fútbol pero que Oldrá la adoptó como propia desde hace tiempo. Pero el deté, más allá de ‘mimar’ a sus dirigidos, sabe que esto es así. El equipo se acostumbró a ganar, compite de la misma manera ante cualquier rival y, cambiar algo, puede ser improductivo. Ante Instituto, quedó plasmado una vez más. El “Gato” metió mano en toda la formación y la estructura no se resintió. Eran otros apellidos, aquellos considerados habituales “suplentes”, pero la idea prevaleció ante todo. Es cierto que no fue fácil. No hubo la brillantez de otros encuentros, aunque eso no quitó que el Tomba fuera al frente con la idea fija de sumar de a tres, con un jugador como Facundo Butti que se estrenó de la mejor manera, como si tuviera una veintena de partidos en la elite.

Godoy Cruz 🟦⬜️ de Daniel Oldrá en la Copa de la Liga. Invicto y único equipo que no recibió goles.



✅2-0 Defensa y Justicia

✅2-0 Central Córdoba

✅1-0 Lanús

✅1-0 Belgrano

➖0-0 Unión

✅2-0 Racing

✅2-0 Instituto pic.twitter.com/wIYc9aIEU5 — VarskySports (@VarskySports) February 26, 2024

Solidez y equilibrio. Por el momento, Godoy Cruz lleva siete encuentros disputados. Seis victorias, un empate y cero derrotas, con un saldo de 10 goles a favor y ninguno en contra. Sí, es el único equipo al que no le convirtieron. Defensa y Justicia, Central Córdoba, Lanús, Belgrano, Unión, Racing e Instituto, los equipos a los que se enfrentó. Y gran parte de eso tiene que ver Franco Petroli, un arquero quizás desconocido para muchos, pero de gran temporada en la Primera Nacional 2023 con Estudiantes de Río Cuarto. El ex-River Plate llegó para ocupar un puesto pesado, que tuvo como referente al “Ruso” Diego Rodríguez, pero a este joven jugador no le pesó la responsabilidad. Fue una muralla cuando se lo llamó a intervenir y la consistencia que tiene el andar de este Expreso, en parte, es gracias a sus atajadas. Pero no es el único. La solidez defensiva también se construyó con dos hombres como Federico Rasmussen y Pier Barrios, quienes aportan experiencia y seguridad. A ellos hay que sumarles sus acompañantes de la última línea (Lucas Arce y Thomas Galdames) y las piezas de recambio.

En el mediocampo, todo gira alrededor del “Indio” Nicolás Fernández. El volante uruguayo puede acoplarse muy bien tanto a Juan Andrada como a Bruno Leyes. Los que vienen de atrás no desentonan, piden pista y está demostrado de acuerdo a los resultados, que cualquiera puede jugar. Son volantes que tienen compromiso por la marca y recuperación, pero también cualidades técnicas que no abundan en el fútbol nuestro de cada día. Por tanto, Godoy Cruz puede darse el lujo de no contar con su principal creador: Hernán López Muñoz -está regresando de una lesión- porque el estilo no va a cambiar. De hecho, el equipo es sólido cuando ataca porque tiene multiplicidad de opciones para trasladar la pelota de un campo a otro.

Determinación y adaptabilidad. Este es otro de los puntos donde el equipo de Oldrá demuestra estar fuerte. En lo defensivo, como se dijo anteriormente, la estructura está compacta, le llegan bastante, pero su arquero, defensores y volantes se las ingenian para mantener un resultado a flote. Arriba si bien el Tomba no convierte todo lo que genera, siempre llega al gol en alguna jugada. Esto tiene que ver con lo determinante que son algunos jugadores y también con la ideología que se implementa. Sumado a ello, hay futbolistas que se adaptan a las necesidades del club o de un partido. Por citar casos, Fernández muchas veces rompe líneas y termina siendo un volante más llegador que de contención. Tomás Conechny no tiene posición fija y sus corridas terminan desconcertando a los rivales. López Muñoz, es el as de espadas. El cerebro de una base consolidada a fuerza de trabajo y resultados. Ahora, Tomás Badaloni parece estar en su mejor versión goleadora y será cuestión de seguir aprovechando su momento. Salomón Rodríguez viene de un 2023 irregular, aunque tampoco tuvo la cuota de suerte que muchas veces necesitan los jugadores en su puesto.

ASÍ QUEDARON LAS ZONAS 🔝



⚪️🔵 Godoy Cruz, puntero absoluto de su zona y de la general



⚪️🔴 River, con su empate, alcanzó la cima en la otra zona pic.twitter.com/xnH4GJD1mr — Diario Olé (@DiarioOle) February 26, 2024

Por otro lado, hay siempre hay que tener los números a un lado para hacer cualquier análisis. Basándome en ellos, debo decir que lo de adaptabilidad también se sustenta en que este Tomba sabe sortear dificultades, aguanta bien los trámites y en los complementos es cuando por lo general marca las diferencias. Si tenemos en cuenta esto último, basta repasar de que tiene una eficiencia del 88.89 por ciento en los segundo tiempo (5 ganados y 1 empate), mientras que en las primeras partes, los de Daniel Oldrá acumulan un 52.38% con dos victorias y cinco pardas. Números y más números de una institución que sueña en grande.

Dicho todo esto, será cuestión de ver qué pasará más allá de jueves. Si Godoy Cruz logra superar por dos goles de diferencia a Colo Colo y meterse en la fase de Grupo de la Copa Libertadores. Es que la doble competencia puede resultar una piedra en el zapato si este equipo continúa sumando minutos y recorrido con los viajes. Por ahora, todo está encaminado a seguir haciendo historia en la AFA. Lo del torneo subcontinental está por verse. Si no es la Libertadores, puede ser la Copa Sudamericana. Casi siempre habrá partidos entre semana y a eso se le deberá sumar la eliminatoria por Copa Argentina ante San Martín de San Juan, por un lugar en los 16avos de final de la edición 2024. Más allá de ello, este Godoy Cruz es cosa seria. Tiene solidez, equilibrio justo y las piezas no desentonan.

Otros equipos históricos

Aunque al Tomba se le haya cortado la racha de victorias consecutivas en el empate en cero con Unión, eso no quita que los estadistas muchas veces se vean obligados a incluirlo en el lote de conjuntos que tuvieron los mejores arranques históricos en el fútbol de elite en AFA. Lo demostró el año pasado. Empezó peleando por no descender y en la Liga Profesional estuvo a un penal de meterse en la gran final.

De esos clubes, que marcaron un ante y un después en la historia, podemos citar al Boca de Guillermo Barros Schelotto, que tras ganarle a Belgrano, cosechó su séptimo triunfo en igual cantidad de juegos (Superliga 2017), dejando atrás la marca que conseguida por el elenco de Alfio Basile en el 2006, con seis éxitos en seis partidos. Antes, en el Apertura ‘91, con Daniel Passarella como DT y Ramón Díaz de goleador, River Plate cosechó 9 triunfos en fila desde el comienzo del torneo, y el año pasado, también el Millo, pero de Martín Demichelis, tuvo un gran comienzo. El agónico triunfo en el Coloso “Marcelo Bielsa” hizo que su equipo lograra ganar 7 partidos en fila y sin recibir goles en el ámbito local, por primera vez en el profesionalismo. Y un poco más allá en el tiempo, el registro de victorias consecutivas en toda AFA, que está en manos de San Lorenzo. “El Ciclón” cosechó una seguidilla de 13 partidos ganados en fila: 11 fueron en el Torneo Clausura 2001 (del cual salió campeón) y dos en el Torneo Apertura 2001.

Qué entrega que tiene todo el plantel de #GodoyCruz!

Jugador que entra, deja la vida.

Yo creo que sí son perfectos!

💙🤍 pic.twitter.com/iGlv7cZGKB — Marcelo Espina (@espinahdv) February 26, 2024

El Tomba se prepara para viajar a Santiago

Luego de la victoria en Alta Córdoba sobre Instituto, el foco ahora se puso en la Copa Libertadores. En tal sentido, los jugadores que formaron parte de la delegación practicaron por la mañana en aquella provincia y luego emprendieron viaje rumbo a Mendoza. Los movimientos, en el Predio de Villa Esquiú, consistieron en trabajo tácticos para quienes no tuvieron participación ante La Gloria, y regenerativos para aquellos que le permitieron al Tomba cosechar su sexto triunfo en siete presentaciones en esta Copa Liga Profesional.

"AHORA TENEMOS QUE PENSAR EN EL JUEVES"



Facundo Butti, la figura de Godoy Cruz - Instituto, miró hacia delante de cara al partido contra Colo-Colo por Copa Libertadores.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/hd1fon1RhI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 26, 2024

Hoy, ya en Coquimbito, los jugadores y cuerpo técnico volverán a juntarse para empezar a limar detalles de lo que serán los once que presentará Oldrá en Chile, para la revancha de la Fase 2 Eliminatoria de la Copa Libertadores. En la ida, en un encuentro parejo, la diferencia para Colo Colo fue mínima por lo que sobra la confianza en el Expreso de dar el batacazo y dejar afuera a un gigante de Sudamérica. Cabe recordar, que el jueves, en Santiago, el encuentro comenzará a las 21.30 y tendrá como juez al uruguayo Andrés Matonte.