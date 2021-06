Colombia vs Argentina: convocan a una marchas en Barranquilla el día del partido

La Selección Argentina después de lograr ayer un empate con Chile por 1-1 en Santiago del Estero, se presta a disputar la octava fecha de Eliminatorias Sudamericanas frente a Colombia, en Barranquilla, el próximo martes a las 20 (TyC Sports y TyC Sports Play)

El tema es que lo hará en medio de una complicadísima situación social y económica, que tanto Conmebol como el Gobierno colombiano decidieron separarlo del compromiso entre selecciones.

Ayer se dio a conocer, mediante un comunicado, que para el mencionado partido -cuya mayor atracción es Lionel Messi- ingresarán 10 mil personas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Éstos privilegiados serán los que adquirieron su abono en el 2020 (6 mil personas) y el resto serán para “compromisos comerciales con patrocinadores e invitados”. Gota que rebalsó el vaso.

Frente a todo este espectáculo deportivo se despertó un malestar extremo en sociedad colombiana que se vio visibilizada en las redes sociales. El descontento llevó los ciudadanos a convocar a una ‘Gran concentración de la resistencia’ que está programada para realizarse a las afueras del estadio justo el día del encuentro deportivo.

La forma de protesta comenzaría a las 3:00 p. m., según detalló la coordinadora Popular del Atlántico, un colectivo de manifestantes de la ciudad. Además, indicaron que el lema de la convocatoria es “si no hay paz, no hay fútbol”, para hacer entender a las autoridades que no se pueden programar este tipo de eventos mientras el paro nacional sigue vigente.

Quienes apoyan la protesta aseguran que la ciudad no puede ser indiferente ante el tercer pico de pandemia, a la situación que atraviesa el país el cual llevó a un paro nacional, sumado a las cientos de denuncias por abusos policiales.

El descontento creció en la noche de este miércoles cuando el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que, gracias a la resolución 777 que ya está vigente, el partido podrá contar con el 25 por ciento de aforo. Lo cual causó la indignación por la noticia, en un contexto crítico: justo unas horas antes de otorgar ese permiso, se dio a conocer que Colombia rompió su récord de contagios de coronavirus, con 27.000 nuevos casos en solo 24 horas. Esta es la cifra más alta reportada desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado.

Ante las críticas por la realización del partido, e incluso antes de conocerse la convocatoria de esta nueva marcha, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, aseguró que esta decisión no está en sus manos. El mandatario dijo que la FIFA tendrá que decidir y que en caso de que se realice el evento deportivo en medio del paro, pidió que las manifestaciones sean pacíficas.

“No me toca decidir a mí, sí va o no va. Eso lo decide la Federación y las autoridades nacionales. (...) Estamos esperando que la Federación nos diga qué está sucediendo y ya iremos viendo el día a día. Y esperar que cualquier manifestación que se vaya a hacer en Barranquilla, se haga en paz”, dijo el mandatario.