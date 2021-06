Colombia hizo todo para ganar, pero Venezuela rescató un empate gracias a su arquero

Colombia no pudo sacar ventaja de un equipo “a priori” accesible como Venezuela, que llegó a esta Copa América diezmado por más de una docena de casos de coronavirus, pero al que le alcanzó con el entusiasmo de sus juveniles e inexpertos futbolistas y la gran actuación de su arquero Wilker Fariñez para llevarse un muy celebrado empate sin goles en un partido de la segunda fecha del Grupo B que tuvo lugar en el estadio Olímpico, de Goiania.

El conjunto colombiano dirigido por Reinaldo Rueda nunca abandonó su ritmo cansino, ese con el que le alcanzó para vencer en la fecha inaugural del grupo a Ecuador por 1 a 0, y eso le permitió a Venezuela suplir las diferencias de jerarquía entre ambos.

Pero la lógica indicaba que ese desgaste de los inexpertos jugadores venezolanos iba a mermar en el segundo período y simultáneamente Colombia iba a acelerar en pos de un triunfo “a priori” alcanzable ante un rival que venía de caer por 3-0 en su debut frente al local, Brasil.

Sin embargo no sucedió ni una cosa ni la otra, porque los chicos dirigidos por el entrenador portugués José Peseiro siguieron cumpliendo al pie de la letra lo diagramado por su técnico y a ello le siguieron adosando una entrega física encomiable.

En la próxima fecha Colombia enfrentará a Perú, mientras que Venezuela hará lo propio con Ecuador y Brasil quedará libre.

Síntesis

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez y William Tesillo; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe y Edwin Cardona; Luis Muriel y Duván Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Alexander González, Francisco La Mantia, Luis Adrián Martínez y Luis Mago; Yohán Cumaná, José Martínez, Júnior Moreno y Bernaldo Manzano; Cristian Cásseres y Fernando Aristeguieta. DT: José Peseiro.

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Yangel Herrera por Manzano (V), 15m. Jaminton Campaz por Muriel (C) y Luis Diaz por Cardona (C), 27m. Miguel Borja por Zapata (C), 37m. Sergio Córdova por Aristeguieta (V), 43m. Edson Castillo por Cásseres (C) y Ronald Hernández por Alexander González (V).

Incidencia en el segundo tiempo: 45+3m. expulsado Luis Díaz (C).Estadio: Olímpico (Goiania).

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).

