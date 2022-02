Claudia Correa, la madre de Santiago “Morro” García: “Mansur está tomando de rehén a una niña de 6 años”

El jueves pasado se cumplió un año de la tragedia que estremeció y enlutó al fútbol argentino, uruguayo y a Godoy Cruz Antonio Tomba. El suicidio de Santiago Damián García Correa, máximo ídolo contemporáneo del Expreso y de Nacional de Montevideo, dejó un vacío enorme en los amantes del fútbol. Pero también un sinnúmero de incógnitas por develar.

“Ni siquiera pude darle un beso de despedida a mi hijo porque su cuerpo estaba en tales condiciones que no me dejaron reconocerlo. Es hablar de una cosa que yo todavía pienso que es una pesadilla”, cuenta Claudia Correa con el dolor de madre a flor de piel. El desgarrador relato de la mamá del querido “Morro” García es conmovedor. Desde Montevideo, y a través de una conversación telefónica, la mujer que trajo al mundo al goleador eterno de Godoy Cruz dialogó con Los Andes.

-Se cumple un año de la muerte de su hijo. ¿Cómo se siente?

-Estoy destruida, sigo bajo tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico, pero le doy para adelante porque tengo a mi hijo mayor (Gonzalo) y a mis nietos, que necesita de mí. Vivo medicada, pero me levanto todos los días por mi familia y trato de estar lo mejor que se puede por ellos. El martes pasado fue mi cumpleaños y la verdad que no le deseo a nadie el dolor que se siente haber perdido a un hijo. Es un dolor como de vientre vacío. Hoy vine a trabajar, lo hago medicada y trato de seguir en pie.

-¿El cariño de la gente también la ayuda a seguir adelante?

-Por supuesto. Es algo que se siente en cada momento y me ayuda para recordar a Santiago de la mejor manera. También tengo a mi familia, a mis amigos y a mis compañeros. No tengo más que palabras de agradecimiento para con ellos porque gracias a Dios todos me apuntalan.

-¿Cómo está su nieta?

-Mi nieta todavía está transitando el duelo. Se la pasa preguntando por el padre, mira muchos videos porque sabe que el padre no está más. Cuando se pone triste, le pide a la madre que le ponga los videos de cuando Santiago la llamaba y se ponían a jugar. Está muy triste porque a todo esto se sumó que hacía mucho tiempo que no veía a su papá porque mi hijo estuvo un año y medio sin poder cruzar para poder verla.

-¿Ella vive con la madre?

-Sí, vive con su mamá y la vemos a menudo. Tengo una excelente relación con mi nieta, es una niña adorable. Aparte, es la cara del padre y la luz de mis ojos con mis otros nietos. Santiago tenía una relación de expareja con la madre de mi nieta, pero hablaba todos los días por videollamada con ella. Tenían una gran relación.

-¿Qué sabe de la causa judicial?

-Yo tuve una primera impresión que fue con la doctora Claudio Ríos, que fue muy expeditiva. En casi tres meses investigó, hizo las entrevistas pertinentes y una gestión con el consulado uruguayo para que se pudieran quedar con las pertenencias de Santiago (García) porque ahí hay un auto de alta gama y todas las pertenencias de mi hijo están todavía en Mendoza. No tengo más que palabras de agradecimiento porque fue una profesional de gran dedicación, objetiva y muy humana conmigo.

-¿Las pertenencias de Santiago están todavía en Mendoza?

-Sí, están ahí en Mendoza porque la jueza todavía no le ha dado mi nieta los papeles para reconocerla como única heredera y sin eso no se puede hacer nada. Desde que Santiago falleció se están haciendo los trámites y todavía no tenemos el dictamen final. La causa tiene una pericia psicológica y psiquiátrica para ver en las condiciones que la persona se suicida, y desde el mes de mayo hasta el día de hoy no tenemos ninguna novedad. En Uruguay, me vinculé con una señora amiga que fue perita 40 años de su vida. En principio me dijo que en un mes o dos la pericia debía estar hecha, pero llevamos casi nueve meses esperando la pericia psicológica de mi hijo.

-¿Sigue convencida de que el club le soltó la mano a su hijo?

-Cuando declaré que el señor Mansur tenía gran responsabilidad en lo que le pasó a mi hijo lo sigo sosteniendo sin quitarle un solo punto. Porque él sabía que mi hijo tenía un arma, él sabía que mi hijo estaba deprimido, que estaba mal y que se quería lastimar. Y, aun así, sabiendo todo eso, no hizo nada. Por eso yo lo sigo señalando. No es justo ni humano lo que hizo. Porque jugó con él cuando le dijo “te voy a dejar libre”. Después involucró a un montón de gente honorable como los dirigentes de Atenas de San Carlos, a Andrés Fassi, que es el dueño de ese club y también de Talleres de Córdoba. Mansur por sacarse las culpas dijo que todas estas personas no habían querido darle la libertad de acción a Santiago cuando no fue así. Lo único que tenía que hacer (Mansur) era firmarle los papeles para liberarlo o negociar con Nacional, que negoció con él hasta que sintieron que era una tomadura de pelos porque él pedía jugadores de buen nivel y cotización para cambiarlos por Santiago. Nacional quería a Santiago y este hombre (por Mansur) puso como condición recibir a cambio un porcentaje de los pases de tres jugadores titulares, que estaban más o menos cotizados en dos millones de dólares. Es decir, quería casi dos millones de dólares por un jugador al que dentro de cuatro meses se le vencía el contrato. Esa fue la última negociación que quiso hacer Mansur con Nacional, que por supuesto la rechazó.

Pidió un dinero importantísimo después de decir públicamente que mi hijo era un desastre como profesional. Se río de las negociaciones que se hicieron y solamente se molestó en levantar el teléfono para llamar a la gente de Atenas de San Carlos después de que Santiago lo llamó desesperado un día y le dijo ‘si no me das el pase te voy a matar’. Y en cuatro días la gente de Atenas de San Carlos le firmó los papeles, pero Santiago ya no está. Esa es la realidad. Aparte de otras cosas que están en el expediente y que como todavía están en investigación yo no las puedo expresar, pero que lamentablemente hablan de una persona con un nivel de moralidad muy bajo.

La imagen del “Morro” se suma a la galería de los ídolos inmortales de Nacional.

En un acto encabezado por el presidente José Fuentes, directivos y familiares de Santiago García, se descubrió su imagen frente a la puerta del vestuario local del Gran Parque Central #MorroEterno pic.twitter.com/EctkckRe27 — Nacional (@Nacional) February 4, 2022

-Desde el club siguen asegurando que su hijo estaba bajo el tratamiento de los profesionales de la institución.

-Santiago hizo todo lo que le ordenaron desde el club. Cuando lo mandaron a bajar de peso, se pagó un personal trainer, el nutricionista, y también un psicólogo y un psiquiatra. El club no se hizo cargo de nada. Mi hijo se daba cuenta que estaba en una situación en la que necesitaba ayuda. Sin embargo, este hombre tuvo la vileza de decir que era un mal profesional cuando en realidad mi hijo estaba pasando por una gran depresión”.

-¿Alguien del club se comunicó con usted en estos últimos días?

-No, nadie. La única vez que hablé con Mansur y Chapini fue cuando yo los llamé. Chapini se deslindó de todo, que él no sabía nada y que Mansur se encargaba de todas las transacciones. Sabiendo cómo estaba mi hijo, el presidente de Nacional estaba negociando con el representante y hay una frase de este señor Mansur que a mí me dolerá por siempre: “Yo tengo que recuperar mi inversión”. Es decir, mi hijo no era una persona ni un futbolista. Era un número.

-¿Cómo tomó en su momento su hijo esas declaraciones de Mansur?

-Horrible. Lo llamé y le dije: ‘Santi, no dejes que este hombre diga esto’. Y me dijo: ‘Mamá, lo que pasa es que, si yo digo algo, él se va a enojar y no me va a dejar libre’. Esas fueron las palabras.

-Acá se dijo que él tuvo una licencia para que viajara a Uruguay a ver a su hija. Pero evidentemente no viajó. ¿Qué sucedió?

-En realidad Santiago tuvo un receso porque se lesionó en un partido y la licencia era venir a Uruguay a estar siete días encerrado, a conseguirse un kinesiólogo para después volverse a Argentina y pasar otros siete días encerrado para después volver a jugar. Y él lo único que quería era recuperar su puesto. Una licencia que Mansur no les paga a los jugadores, y Santiago en ese momento estaba ganando casi 6 mil dólares. Un jugador que cuando llegó a Godoy Cruz ganaba 20 mil dólares. Hace tiempo que venía pidiendo que le acercaran el sueldo al de un “9″ de jerarquía.

-¿Por qué cree que le bajaron tanto el salario?

-Porque este hombre (Mansur) le había puesto un tope de dólar a $12,50. Entonces, eso hizo que el salario se desplomara. Santiago pidió por favor de todas maneras y nunca le reconocieron nada. Además, se juntó a la desesperación de estar solo y no poder siquiera cruzar un fin de semana a ver a su hija. El club le pagaba chirolas y él hacía un sacrificio monumental.

El psicólogo le dijo a Santiago que si todo su mal estaba en lo deportivo y económico que hablara con el presidente. Consiguió una cita para hablar con Mansur y después de ahí fue cuando salió a decir todos los disparates de mi hijo. Está todo documentado y comprobado en el expediente. No digo las cosas sólo porque soy una madre dolida. Digo mi verdad. Tanta verdad tengo que mi nieta de 6 años todavía no ha podido cobrar el seguro de vida de Futbolistas Agremiados de AFA porque desde el club no le han firmado los papeles. Lo único que tienen que hacer es dar cuenta de que el jugador estaba en actividad y ni siquiera eso hicieron. La madre de mi hija les pidió a los directivos que le pagaran los salarios adeudados a Santiago, le mandaron tres cartas documento y no respondieron ninguna. Ahora hay que hacer un juicio para que mi nieta cobre las chirolas que le corresponden.

-¿Quién se hizo cargo del sepelio en Mendoza?

-A pedido de los hinchas, se hizo cargo Godoy Cruz. Del vuelo que trasladó los restos de mi hijo desde Mendoza a Montevideo se hicieron cargo los amigos (”Mama” Arismendi, Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Alexis Rolín, Tabaré Viudez, Diego Polenta, Maximiliano Calzada, Gustavo Biscayzacú, Facundo Píriz y Mathías Abero). En Uruguay, el sepelio y donde yace mi hijo lo pagó todo Nacional. Después de que pasó todo nos enteramos que, de orden, los clubes deben afrontar todos los gastos que se generan a partir de estas situaciones. Un abogado me dijo que es de uso y costumbre de las buenas personas y administradores pagar eso. Mi nieta tiene 6 años y el padre era su sostén. Y estos señores no están firmando que diga que Santiago Damián García Correa era jugador del Club Godoy Cruz.

La madre del delantero, Claudia Correa recibió consternados el cariño de la gente.

-¿Por qué cree que todavía no lo han firmado?

-No lo sé. Yo soy una mujer de trabajo de toda mi vida y no necesito nada. Pero imagínese que están tomando de rehén a una niña de 6 años. ¿Qué clase de personas son? Y si por mis palabras, estos hombres están vengándose a través de un niño, habla mucho más de ellos que de mí. Porque la niña tiene necesidades y vivió siempre del salario de Santiago. Hace un año que el papá falleció y esta gente no ha firmado un papel para darle a la niña un seguro de vida que tiene porque Santiago estaba afiliado a Futbolistas Agremiados. Lo hablé con Sergio Marchi y me dijo que ellos no podían hacer nada porque Godoy Cruz no firma los papeles. Retener el dinero de una niña de seis años por decir la verdad. Todo lo que digo está documentado y no lo señalo al señor Mansur por señalarlo. Él sabe perfectamente que alguien lo llamó y le dijo ‘Santiago está mal, no puede seguir acá porque está muy solo, por favor ayúdelo’ Y él no hizo nada.

-¿Cuál cree fue el quiebre en la relación del expresidente de Godoy Cruz con su hijo?

-El click fue cuando Mansur negoció a Santiago al Toluca de México y habían arreglado que mi hijo se llevaba un dinero y después lo llamó para decirle que ese dinero no estaba. Entonces Santiago le dijo que si no se respetaba el acuerdo, él no viajaba. A todo esto, todos ya habían dado el pase por hecho. Mi hijo tampoco fue a Racing porque Mansur se levantó de la negociación y no atendió nunca más el teléfono. Toluca le daba un dinero, Racing le daba el doble, pero como Toluca había arreglado un dinero con este señor (Mansur) y Santiago no quiso ir, desde ahí le hizo la guerra. Y hoy pone a mi nieta de seis años de rehén, lo que habla de una falta de humanidad sorprendente. ¿Qué le puede hacer a él una niña de 6 años? No me voy a morir hasta que este hombre diga y responda por lo que no hizo.

-¿Qué le diría (a Mansur) si se lo encuentra por la calle?

-Nada. Soy de la idea de que ese tipo de personas no merecen nada, ni siquiera un insulto. No tiene los códigos de vida que tengo yo. Imagínese que tener de rehén hace un año a una niña de 6 años, en penitencia porque la abuela o el tío dicen tal o cual cosa. Tener retenidos los papeles del seguro de vida de una pequeña a la que el dinero le soluciona un montón de cosas porque su padre ya no está, ¿qué sensibilidad le puedo dar yo enfrentándome a él? Ninguna. Si él no piensa en una niña de 6 años, desconoce el derecho que tiene a cobrar. Y si no lo hace es a propósito. Pero la justicia es divina y uno se va enterando de negocios que se tiene donde se pierden vidas. ¿Qué se puede esperar de este hombre? Si lo veo por Montevideo en un auto, lo único que puedo hacer es subirme a una vereda porque no sé si no me va a pisar porque total para él parece que las vidas no son nada.

-Usted trabaja salvando vidas...

-Así es, soy licenciada en enfermería y desde hace varios años trabajo en una zona periférica de Montevideo, donde hay todo tipo de carencias. Ahora con el covid tengo muchísimo trabajo. Justamente el título lo tengo porque Santiago me pagó los estudios. Un día le comenté que quería empezar la carrera y que tenía que pagar tanto, pero no me daba. Y él me dijo: “Mamá, decime cuánto es”. Después me hice especializar en otras cosas y él sin preguntarme nada me ayudaba económicamente. Por eso cuando este hombre (Mansur) se había lastimado por un amor perdido él sabe bien lo que pasó. El sabe porque fue testigo y sabe perfectamente que hubo gente que lo llamó y le dijeron que mi hijo tenía un arma y se iba a matar. Le explicó todo. Y él no hizo nada. Pero lo peor de todo es que no me llamó a mí o al hermano. Él dio muchas señales para que lo ayudaran, pero la gente no las supo ver y este hombre las ignoró por completo. Voy a esperar hasta que podamos hablar en un ámbito como corresponde. A pesar de que él piense que me lastima con no darle a mi nieta lo que corresponde, a pesar de que no va a firmar los papeles de Agremiados, a pesar de todas las mentiras que dijo sobre mi hijo... a pesar de todo eso yo lo voy a esperar. No soy un ser que quiera venganza, quiero que la gente sepa la verdad y este hombre (por Mansur) tiene mucha verdad para decir.

Una causa que no está cerrada ni archivada

El doctor Osvaldo Torres Di Vanni, abogado del fuero local y con matricula federal, es quien representa a la familia del “Morro” García en la causa de la muerte del ídolo. El abogado explicó que el expediente N° P-13708/21 caratulado “averiguación de muerte” no está paralizado, ni archivado. “Se encuentra en el Cuerpo Médico Forense porque para su resolución falta una pericia psicológica post mortem. Además, la demora no es por negligencia de la Fiscalía, ya que son organismos distintos”.

Consultado por Los Andes, el abogado querellante aseguró que no hay misterio ni nada irregular en la causa que lleva adelante la Oficina Fiscal N° 17 de Godoy Cruz. “Sólo las demoras propias de un expediente penal”, expresó.

“La Fiscalía y la fiscal Claudia Ríos se ha comportado dentro de los estándares normales y ha hecho un trabajo aceptable, además tuvo la buena voluntad de dejar participar a la madre de Santiago García en las audiencias penales virtuales, algo que no ocurre con ninguna frecuencia”, agregó Torres.

También contó que, si bien la Fiscalía no consideraba oportuno citar a José Mansur para tomarle declaración testimonial, cuando lo solicitó fundamentado, accedió inmediatamente ahorrándose que la presentación de un recurso ante el juez y que la fiscal Claudia Ríos preguntó lo que se debía preguntar sin inconveniente alguno.