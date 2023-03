Chiquito Bossio quiere eliminar a River de la Copa Argentina con su Racing cordobés: “Tendrán que demostrar...”

El equipo más chico sueña con eliminar al grande. Y muchas veces lo consigue. Eso es lo que ocurre en la Copa Argentina, que una vez más cruzará a uno de los más ganadores del fútbol argentino con un batallador elenco del ascenso.

A saber: River Plate y Racing de Córdoba se medirán en Santiago del Estero por 32avos de final del certamen nacional. Será este miércoles, desde las 21.10 y televisado por TyC Sports.

En ese sentido, quien apareció en escena fue Carlos “Chiquito” Bossio, DT de Racing de Córdoba, quien habló sobre el choque ante River y aseguró que es un partido de “los que se esperan toda la vida”.

Bossio sueña con sacar a River de la Copa Argentina. (Foto: Ramiro Pereyra).

“Tenemos un rival muy grande enfrente, que nos supera en varios ítems, en estructura y en un montón de cosas que podamos enumerar, pero en la cancha vamos a ser once contra once y ahí tendrán que demostrar por qué son grandes, se equipara todo”, aseguró el ex arquero Bossio a a D Sports Radio.

Y agregó: “Estos partidos se esperan toda la vida. Hay que trabajar más en bajar la ansiedad que en subirla. Si hacemos hincapié en la categoría, no nos podemos equivocar porque cobramos. Son jugadores que resuelven un partido. Trabajamos en la concentración, el esfuerzo y en no dejar nada librado al azar. Tenemos que tener un partido del cien por ciento”.

Para finalizar, el ex arquero de Estudiantes de La Plata manifestó: “Tenemos que ir al frente porque los planteos mezquinos no te benefician mucho. Si el resultado no es el mejor, enseguida tenés que modificar todo. Obvio que no vamos a ir a inmolarnos, pero tendremos una estrategia equilibrada”.