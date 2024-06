Cerúndolo cayó ante Djokovic en Roland Garros pero se llevó un conmovedor elogio del número 1 del mundo

Este deporte es una locura. Que manera de luchar. Me voy vacio de @rolandgarros habiendolo dado todo nada mas y nada menos que contra el mejor @DjokerNole 👏👏

Gracias por el apoyo incondicional que me dieron y me dan! No tengo palabras. Esto sigue❤️🙌🇦🇷

📸: Emmanuel Dunand pic.twitter.com/rdaI9YZdoo