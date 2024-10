Cavani renovó su contrato con Boca Juniors y confirmó en qué equipo se retirará

El delantero uruguayo Edinson Cavani decidió extender su vínculo con Boca Juniors hasta fines de 2026, con un sorpresivo anuncio luego de confirmar en que club tiene pensado retirarse. Aunque en principio se había anticipado que su contrato se prolongaría hasta diciembre de 2025, el atacante de 37 años acordó continuar en el club por dos años más.

Edinson Cavani renovó con Boca y se queda hasta diciembre del 2026.

El acuerdo fue alcanzado luego de mantener conversaciones con el Consejo de Fútbol del club. Cavani, uno de los referentes del plantel, expresó su felicidad por seguir defendiendo la camiseta azul y oro y dejó en claro que su compromiso con el equipo sigue intacto.

“Es un orgullo para mí seguir defendiendo esta camiseta, lo único que puedo asegurar es que hasta el último día lo intentaré y lo volveré a intentar las veces que sea necesario”, publicó en su cuenta de X.

En una entrevista con el canal oficial del club, el goleador confirmó que sus intenciones son retirarse en Boca y afirmó: “Siempre dije que quería volver cerca de mi casa cuando estuviera bien para jugar, y todavía estoy bien. He vivido en lo que va de estos 14 meses cosas increíbles en este club”.

En el mismo hilo, manifestó que uno de los grandes objetivos es ganar un título con Boca. “Ese fue el objetivo que me puse cuando llegué al club. Me duele no poder haberlo logrado todavía. Las ganas están intactas de querer ganar cosas acá”, indicó Cavani.

El delantero cerró sus dichos con un mensaje para todos los hinchas Xeneizes: “Gracias por todo lo que me dan. Incluso antes de venir me lo demostraban. Voy a dar el máximo para que las cosas se puedan lograr, eso lo tengo muy claro y creo que ellos también. Queda mucho por dar”.