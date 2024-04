Caruso Lombardi confesó que Passarella lo llamó para que sea DT de River y salvarlo del descenso

Siempre que Caruso Lombardi alza la voz deja una frase rutilante o una historia inédita que solo un técnico que vivió un sinfín de experiencias en el fútbol - agradables y otras no tanto- como él puede conocer. Esta vez, el combo fue completo: confesó que Daniel Passarella lo llamó para que sea el entrenador de River allí por 2011, cuando la crisis institucional lo azotaba y el descenso comenzaba a ser una posibilidad. “Es la primera vez que lo cuento”, apuntó.

En el programa Tres al Frente, el reconocido DT, que recientemente asumió en Miramar Misiones de Uruguay, contó infidencias de lo que fue esa reunión posterior al contacto del por entonces mandatario del Millonario: “Habló conmigo, sí. No lo sabe nadie. Yo estaba en otro equipo y River ya tenía la soga al cuello. Yo le dije algunas cosas que le podían pasar. No me llamó para tantearme, pero él no estaba acostumbrado a eso”.

¿Cuál fue su devolución? Aunque no especificó por qué finalmente no se concretó, Caruso dio a entender que su actualidad en el Cervecero y el contexto que atravesaba el elenco de Núñez fueron los factores determinantes. “Le dije ‘mirá, va a ser difícil”, contó el experimentado técnico, que ya por esos años había tenido vivencias fructíferas salvando del descenso a Argentinos, Newell´s y Racing.

“Cuando hablé con él no sé si fue antes de que agarrara Jota Jota. La cosa es que River venía mal y nos sentamos a hablar. Yo seguro que estaba con equipo, puede ser que en Quilmes. Fue una charla normal y él tomaba las cosas que yo le decía. Si después las habló con el técnico de turno o no, no lo sé...”, rememoró.

🚨Ricardo Caruso Lombardi vuelve a dirigir: llegó a un acuerdo de palabra con Miramar Misiones de Uruguay.

*️⃣Sus médicos dieron el 🆗 y si se respeta lo hablado, viajará en los próximos días junto a Juan Chumba y Pablo Goberville, quienes serán parte de su CT. #TratoHecho pic.twitter.com/It1UdoOpTs — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 4, 2024

Sobre los pormenores de la reunión, en la que por sus palabras terminó siendo como una suerte de ´consejero´ de Passarella, quien terminaría contratando a Juan José López como entrenador con el ya conocido final, agregó: “Le dije más que nada que no descuide algunas cosas porque cuando enfrentas a un equipo de la B, lo peor que te puede pasar es subestimarlo por creer que ‘sos River´.