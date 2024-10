Carlo Ancelotti tuvo que elegir al mejor jugador de la historia y fue certero: “Cada época tiene”

Casi que de manera consecuente con el éxito que ha caracterizado todo su ciclo como entrenador, Carlo Ancelotti se dio el lujo de dirigir a muchos de los mejores jugadores de la historia del fútbol y prácticamente podría formar un impresionante once inicial entre ellos si se lo propusiera.

A pesar de haber podido tener en sus equipos a varios jugadores que han ganado al menos un balón de oro, al italiano nunca le gustaron las comparaciones históricas.

Fue así que, cuando le consultaron sobre este tema a pocos días de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, declaró que no estaba en condiciones de afirmar que Lionel Messi era el mejor jugador de todos los tiempos en el deporte que reina en el mundo, frase que resonó y mucho en el mundo del fútbol.

El entrenador italiano tuvo que elegir a los tres mejores jugadores de la historia.

Sin embargo, sus fundamentos son claros. “Cada época tiene, ha tenido y tendrá jugadores muy fuertes, muy importantes. Decir que Leo Messi ha sido el mejor de la historia no saldrá de mi boca. He disfrutado de tantos jugadores buenos…”, resaltó.

Fue ahí, en el conteo, donde mencionó a los tres mejores de la historia pese a haberlos visto o no sobre el campo de juego. “He disfrutado de los mejores del mundo, he visto a Maradona, he visto a Cruyff, entreno al actual balón de oro (en aquel momento, Karim Benzema). No es tan justo decir quién fue el mejor de la historia”, concluyó.

El entrenador italiano tuvo que elegir a los tres mejores jugadores de la historia.

De este modo, el actual entrenador del Real Madrid, que podría presumir de que otro de sus jugadores se quede con el Balón de Oro este año (Mbappé, Vinícius y Jude Bellingham tienen grandes posibilidades de ganarlo), prefirió centrarse en los mejores que vio y no analizar sus trayectorias.