Carlitos Tevez y una polémica decisión: los motivos por los cuáles no irá a la fiesta de Independiente de Avellaneda

Minutos después de lo que fue el triunfo por 3-0 de Independiente ante Laferrere en la Copa Argentina, el entrenador del Rojo, Carlos Tevez, tiró un bombazo al confirmar que no asistirá a la Noche del Rey, la fiesta del club el sábado en Avellaneda.

Luego de analizar lo que fue el triunfo en el certamen nacional, el Apache apenas lanzó un escueto “no” cuando recibió la consulta acerca de si dirá presente en la fiesta del sábado. Luego, en conferencia de prensa, amplió sobre su respuesta: “No era el momento para que yo vaya a la fiesta. No va todo el plantel, van algunos. Si iba todo el plantel, yo iba. Necesito descansar. La fiesta es de las estrellas y de las figuras, no mía. Prefiero que vayan los invitados del plantel”.

“No es justo que vaya”: Tevez y la versión oficial para su ausencia en la Noche del Rey

Con posterioridad a su conferencia de prensa, Tevez volvió a pasar por los micrófonos de TyC Sports y volvió a referirse al tema: “No va el plantel, van algunos jugadores. Me parece que no es justo que vaya. El plantel no fue citado y deberíamos estar todos. Para mí, la situación es esa. Me voy a descansar con mi familia, que tenemos dos días libres, para después afrontar las finales que tenemos”.

Asimismo. el entrenador echó por tierra versiones que indicaban una ausencia como consecuencia de la presencia de Ariel Holan en el evento, quien supo decir que quería darle un abrazo al exfutbolista: “(El abrazo) Quedará en la intimidad. No hay ningún problema. El trabajo que venimos haciendo me deja tranquilo. Lo entiendo de esa manera, no pasa absolutamente nada”.

"COMO TODO EL PLANTEL NO ESTÁ INVITADO, NO ME PARECE JUSTO TENER QUE IR YO...". Carlitos Tevez comentó los motivos por los cuales NO estará en la Noche del Rey este sábado... ¿Que te parece?



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/oYklFLwVqP — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2024

Lo cierto es que, pese a la negativa del Apache, el entrenador estaba invitado para participar del evento del club y hasta se esperaba que dirija a uno de los dos equipos en el partido. Así, la decisión del DT sorprendió a propios y ajenos, más allá de haber dado las explicaciones del caso.

🗣️Carlos #Tevez en @TyCSports:



"NO voy a ir a la fiesta de #Independiente".



❌A pesar de ser el entrenador del primer equipo y estar invitado, confirmó Carlitos que NO estará presente en 'La Noche del Rey'. pic.twitter.com/RQsI1V9DFt — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) March 22, 2024

¿Qué es la Noche del Rey y quiénes son los invitados confirmados?

La Noche del Rey es un evento que realizará Independiente en su estadio, muy similar a la “Noche Amarilla”, que organiza el Barcelona de Guayaquil. El próximo sábado 23 de marzo en el Libertadores de América habrá distintos shows musicales, momentos emotivos que recordarán la rica historia del club, y un partido que contará con muchas figuras representativas de la institución. Las entradas se pueden adquirir a través de Boletería Vip y oscilan entre los $9.500 y los $154.000, según el sector del estadio. Los invitados confirmados son: