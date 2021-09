Brasil vs Argentina: ¿por qué los brasileños Willian y Pereira pudieron entrar a su país sin hacer la cuarentena?

Luego del escandaloso momento protagonizado este domingo por las autoridades sanitarias de Brasil, al interrumpir el partido contra Argentina cuando se jugaban 5 minutos, y por el cual finalmente fue suspendido; surgió un interrogante. ¿Por qué dos jugadores de Brasil pudieron ingresar a su país, procedente de Inglaterra, y no fueron exigidos a cumplir con la cuarentena? sin mencionar que no se trató de torneos de seleccionados de FIFA o Conmebol.

“Si hubieran venido los brasileños que juegan en Gran Bretaña también debían hacer cuarentena”, declaró Antonio Barra Torres, el director de ANVISA, tras el conflicto. Sin embargo, pese a su postura, el funcionario brasileño no especificó por qué el ente que está a su cargo no había procedido de la misma manera con Willian, el futbolista brasileño que llegó proveniente del Arsenal de Inglaterra para jugar en el Corinthians hace cinco días atrás: “Es algo que se deberá investigar y sufrirán sanciones los que no cumplieron”, advirtió sin dar mayores explicaciones ni admitir la incongruencia.

Lo mismo sucedió con Andreas Pereira en Flamengo, quien llegó desde el Manchester United a Flamengo, a préstamo hasta el 2022.

Dos casos, en pocas semanas, que ponen en dudas por qué el escándalo y el show montado en el clásico sudamericano en Sao Paulo. Porque en definitiva, estas supuestas duras barreras impuestas a Dibu Martínez, Cuti Romero, Lo Celso y Buendía, lo son según los casos.