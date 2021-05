Boca vs. Barcelona por la Copa Libertadores: hora, formaciones y por dónde verlo

Boca tiene una parada decisiva en la lucha por clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. Si quiere continuar con el deseo de conquistar la séptima, tendrá que quedarse con puntos en su casa, cuando reciba este jueves por la noche al líder del Grupo C, Barcelona de Guayaquil. Con el viento a favor por la derrota de Santos ante The Strongest, el Xeneize necesita la victoria para trepar a la punta y depender de sí mismo. Será una prueba clave para el equipo de Miguel Ángel Russo, que tendrá que definir el once titular sin perder de vista la semifinal del domingo ante Racing por la Copa de La Liga.

¿A qué hora arranca el partido?

El duelo entre el Xeneize y el equipo ecuatoriano comenzará este jueves 20 de mayo a partir de las 21 en La Bombonera. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán.

¿Por dónde se puede ver el partido?

Se podrá ver por la pantalla de ESPN.

¿Cómo llega Boca a este encuentro?

Los de Russo vienen con un empujón anímico importantísimo luego de eliminar a River en el reducido de la Copa de la Liga. Si bien no se sacaron ventajas en los 90 minutos, el Xeneize pudo terminar con la racha negativa de los mano a mano con los de Marcelo Gallardo y desde los penales -con un Agustín Rossi iluminado-, obtuvo el pase para la semifinal, a jugarse el domingo a las 15.30.

Envión que seguramente servirá para cambiar su imagen en la Copa. Porque viene de perder los últimos dos partidos (en la visita a Santos y Barcelona por 0-1), resultados que lo arrojan en la tercera posición de la tabla, en zona de Copa Sudamericana, algo impensado para uno de los protagonistas de primera línea que tiene el continente. Sin embargo, están frente a una inmejorable oportunidad de sumar puntos, con dos duelos restantes a jugar en casa (culminará ante The Strongest en el mismo escenario).

Ahora, la duda de Russo pasará por seleccionar quiénes serán los indicados para defender la azul y oro esta noche, sin descuidar el tan ansiado tricampeonato local, que lo compromete el próximo fin de semana. Lo cierto es que podrá contar con casi todo el plantel (a excepción de Salvio y Zambrano, lesionados) y si bien no ensayó con un 11 definido en la práctica de Ezeiza, todo indica que pondrá una base de titulares formada por Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Sebastián Villa, Carlos Tevez, Cristian Medina o Agustín Almendra; y alternará con los que lo vienen haciendo habitualmente: Nicolás Capaldo, Emmanuel Mas, Agustín Obando y Jorman Campuzano.

Además, podrían retornar Esteban Andrada (desafectado por lesión y Covid-19) y Mauro Zárate (ausente por su lesión ante Atlético Tucumán hace un mes). Se espera que Edwin Cardona acumule rodaje y que Marcos Rojo descanse en el banco de suplentes, al igual que Julio Buffarini, el encargado de darle la victoria desde los 12 pasos en el clásico, que habría tenido molestias musculares pero que tampoco se descarta su presencia en el XI inicial.