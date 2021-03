Boca- River y los tres raros momentos del Superclásico: fuera micrófono, un arquero cabalero y la jugada misteriosa de Maradona

Ayer, en el partido del Superclásico sucedieron tres momentos inusuales de ver. Por suerte, la televisación registró casa uno de ellos para poderlos observar. El primero, antes de comenzar este Boca- River que terminó en el insulso 1-1, fue hacer cumplir el pedido del técnico millonario, Marcelo Gallardo.

El “Muñeco” había pedido intimidad en el banco para poder hablar con tranquilidad con sus jugadores y colaboradores. “Voy a empezar a sacar micrófonos, no me gusta que todo se haga público, ya no tenemos intimidad. Me gustaría que se hablara más del juego que lo que uno hizo con un árbitro o lo que le dijo a un ayudante técnico o un jugador”, dijo en la previa del encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Y apenas llegó al banco de suplentes, Gallardo cumplió lo prometido. Solicitó que le sacaran los micrófonos y así lo hicieron

.

El otro momento, emocionante si se quiere, fue el momento de tensión del penal de Villa, tras la falta realizada por Díaz sobre Capaldo. Mientras el colombiano preparaba la pelota, el arquero mendocino Esteban Andrada, giró 180° mirando hacia la tribuna para no ver el tiro desde los doce pasos. Cábala o no, le resultó, porque fue el apertura del marcador a favor de Boca.

El tercero fue de ficción, misterioso. Muchos dicen que hubo una mano ahí, la de Diez. O una zurda precisa, metiendo de empeine para sacar la pelota de la línea. La inexplicable jugada en donde el tiro de Boca picó sobre la línea y salió tiene nombre y apellido, y una explicación para los hinchas: Diego Maradona jugó y salvó del gol de River.