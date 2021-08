Boca presentó la reedición de su camiseta más linda, la que usó Diego Maradona en el ‘81

Por múltiples motivos, Boca Juniors presentó su nueva camiseta en homenaje a Diego Maradona y a la época inolvidable, de tantas alegrías, que lo tuvo como protagonista. Por cumplirse 40 años de aquel Torneo Metropolitano que conquistó y en el cual se produjo uno de los momentos más recordados: la avalancha en La Bombonera después del gol de Hugo Perotti a Ferro.

Además, tal diseño que guarda un valor simbólico inigualable para el hincha xeneize- fue considerado por el prestigioso medio inglés Four Four Two la segunda más linda de la historia en una votación realizada en el 2017.

Esta es la camiseta que el prestigioso medio inglés Four Four Two eligió en 2017 como la segunda más linda de la historia del fútbol. Redes

La casa azul y oro del ‘81 fue superada en el ranking que había hecho aquel medio por la camiseta que Dinamarca lució en el Mundial de México 1986, Copa que fue ganada por la Selección Argentina y que el mismísimo Diez pudo levantar.

La nueva camiseta de Boca, un homenaje a Diego Maradona. (Prensa Boca)

Por o anteriormente mencionado, y más allá de aquella votación internacional, para los hinchas de Boca ésta será siempre la camiseta más linda de la historia.