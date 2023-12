Boca: las picantes declaraciones de Martín Palermo contra Juan Román Riquelme

El Mundo Boca sigue revolucionado, luego de las elecciones que se vivieron el último domingo y que consagró a Juan Román Riquelme como el nuevo presidente del xeneize al ganarle a la dupla de Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

El triunfo de Riquelme deja a Diego Martínez en las puertas de ser confirmado como entrenador del xeneize y eso generó que Martín Palermo, ex entrenador de Platense y candidato a DT de la oposición, habló sobre su relación con el flamante presidente.

“Yo creía que alguien me iba a llamar. Podía ser yo u otro. Tuve oportunidad para que alguien me llame. Le tocó al Vasco (Arruabarrena), le tocó a Guillermo (Barros Schelotto) y en este proceso le tocó a Ibarra y Battaglia y yo nunca dije nada de nadie. Ahora un candidato me lo ofreció y yo estaba con mi gran posibilidad de cumplir el sueño de ser entrenador de Boca. No tengo que ocultar nada”, señaló el “Titán”.

Sabido su mala relación con Riquelme, el ex entrenador de Platense se sinceró: “No creo que Riquelme me llame. Si lo hace es por algún interés, pero no creo que lo haga. Lo que yo viví, de años y concentraciones, tuvimos muchas diferencias. Compartimos muchas cosas pero somos distintos. Y cuando sos distinto con alguien no conectás”.

Además se confirmó que tienen pocas cosas en común y que deberá esperar cuatro años para soñar con sentarse en el banco de suplentes: “Para qué le voy a mentir al hincha de Boca con que me llame Román y me voy a sentar con él si después en la convivencia vamos a durar tres días. Porque él me conoce y yo lo conozco a él. Tendremos que esperar cuatro años más para dirigir a Boca”.

"No entiendo la gente que insulta a Macri. Fue el mejor presidente de Boca".



🎙️ Martín Palermo en @radiolared pic.twitter.com/8yiPOlWrcC — FutbolScan (@futbolscan) December 20, 2023

El sueño de Palermo es dirigir a Boca, en algún momento de su carrera: “Nunca han tenido la necesidad de llamarme. Si tengo que esperar cuatro años más los voy a esperar. Y si son 8 porque Riquelme vuelve a ganar los volveré a esperar. Pero yo me veo ahí. Algún día voy a entrar a la Bombonera por el banco local, no visitante”.