Boca: Ever Banega plantó a Riquelme y jugará en otro club de la Liga Profesional

El presidente de Newell’s Old Boys, Ignacio Astore, confirmó este jueves que el mediocampista Ever Banega, también pretendido por Boca Juniors, “tiene grandes posibilidades” de volver a Rosario.

“Éver Banega tiene grandes posibilidades de sumarse”, dijo Ignacio Astore, presidente de Newell’s.

Y agregó: “Ya hay acuerdo en los números, están trabajando los abogados. Él nos dio el sí. Tenemos muy buena relación con el jugador y un diálogo permanente. Queremos anunciarlo antes del fin de semana”, explicó Astore en declaraciones a TyC Sports.

Banega, tenía avanzada la gestión para rescindir y convertirse en refuerzo de Boca. Sin embargo, Newell’s también mostró su interés y le ofreció al volante, un mejor salario y tres años de contrato.

💣 Ignacio Astore, presidente de #Newells, se refirió a la vuelta de Éver #Banega a la 'Lepra'



🗣️ "Todavía no está terminada la película. Faltan pequeños detalles".



🎙️ Tyc Sports. pic.twitter.com/7EpFqMi1gy — D Sports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) January 4, 2024

Por el momento, Banega se encuentra de vacaciones en Punta del Este junto a su familia luego de despedirse y rescindir contrato con el Al Shabab de Arabia Saudita en donde jugó su último partido el pasado 30 de diciembre.

“Consideramos que es un jugador de la institución. Ya en alguna otra oportunidad lo hemos buscado. No es que nosotros le sacamos un jugador a Boca, no me quiero tomar esa atribución para nada. Las cosas se fueron sucediendo para que Newell’s pudiera meterse en la conversación y ojalá que llegue a buen puerto”, aclaró el mandamás de la institución rosarina.

La razón por la que el que el mediocampista de 35 años habría cambiado de idea, sería por un tema deportivo, ya que más identificado con el equipo rojinegro. Además de que desde allá mostraron más interés y le tiran los colores, teniendo en cuenta que su familia es de Rosario.

Banega surgió en Boca en donde la rompió en su primer año y consiguió la Copa Libertadores del 2007. Luego se marchó a Valencia y de ahí en más estuvo en clubes como Atlético Madrid, Newell’s, Inter y Al-Shabab.

Seguí leyendo