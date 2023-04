Boca: así es la vida de Fernando Redondo, el “tapado” que Riquelme quiere como DT

La noticia sacudió al mundo Boca apenas se conoció. La búsqueda de un DT es incesante y la danza de nombres también. Aunque la figura que surgió en las últimas horas sorprendió a propios y extraños.

Fernando Redondo aparece como el entrenador que quiere Juan Román Riquelme, vicepresidente del Xeneize, para suceder al despedido Hugo Ibarra. Según se supo, la dirigencia de Boca y Redondo, ex volante central de Argentinos Juniors, Real Madrid y Selección Argentina, negocian en privado, según consigna TN.

Redondo tiene 53 años y es oriundo de Adrogué. se recibió de DT junto a Lionel Scaloni y no tiene experiencia en el cargo, ya que sus funciones siempre fueron dentro de las oficinas de los clubes.

Fernando Redondo, ¿posible DT de Boca?

La carrera de Fernando Redondo, el DT que Riquelme quiere en Boca

Redondo arrancó su carrera deportiva en el Club Social y Deportivo 9 de Julio de Adrogué en la disciplina baby fútbol. Paso siguiente, su talento fue llevado a Talleres de Remedios de Escalada, aunque Argentinos Juniors supo quedarse con él cuando tenía apenas 10 años. En el Bicho debutó en Primera, se destacó con tan solo 16 años y fue transferido al Tenerife.

De la isla pasó al Real Madrid, club en el que tomó notoriedad a nivel mundial. Allí ganó la Champions League 1998 y 2000; en 2003, con el Milan, también la ganó.

Luego de su retiro como futbolista profesional, vivió en España un tiempo más hasta 2007, año en que regresó a Argentina. Aquí vive con su mujer y sus tres hijos, Fernando, Luciana y Federico, quien es futbolista como su papá y juega nada menos que en la Primera de Argentinos Juniors.

La relación entre Redondo y Riquelme

“Soy un admirador de Riquelme. Los que tuvimos la suerte de jugar y disfrutar de este deporte, necesitamos de jugadores como él. Yo siempre disfruté de su juego y espero que no se retire nunca, ese es mi deseo como amante del fútbol. La verdad es que es un jugador con una clase excelente. No es solamente eso, sino también su personalidad, es un jugador que maneja los partidos, que maneja los tiempos, que hace goles y define los partidos cuando más se necesita. Tiene ese pase gol tan difícil, pareciera que tiene más de dos ojos. No hay jugadores como él, tenemos la gran suerte de que sea argentino y disfrutarlo. Principalmente eso, soy un gran admirador”, había declarado hace años Redondo, evidentemente fan de Román.

Fernando Redondo ganó la Champions con Real Madrid.

En cuanto a su paso por la Selección Argentina, Fernando Redondo jugó 29 partidos. Tal vez su anécdota más recordada es cuando se peleó con Daniel Pasarella, ex DT de la albiceleste. El Kaiser declaró en su momento que “Redondo no quería adaptarse a la táctica del equipo”. El rubio mediocampista contestó con dureza: “Es un mentiroso”.

Así las cosas, el hincha de Boca aguarda novedades para saber si el próximo DT será Fernando Redondo o si el “tapado” del que se habla es otro. Las próximas horas serían definitivas.