Basquet femenino: San José, Godoy Cruz y Andes Talleres cantaron victoria en la quinta fecha

Se jugó en forma completa la cuarta fecha del certamen Apertura de la Superliga Femenina (la misma fue postergada en su momento por el fallecimiento de Sergio Pedemonte). San José, único puntero e invicto, derrotó a Juventud Mendocina por 62-56. En el Palacio Azulgrana, Andes Talleres superó a Municipalidad de Junín por 58-51 y en el estadio Dr. Francisco Reig, Godoy Cruz cantó victoria al derrotar a Municipalidad de Maipú por 51-44.

El día miércoles 20 de abril, se jugará la sexta fecha del torneo Apertura y se medirán desdelas 21.30: Godoy Cruz vs. General San Martín y Municipalidad de Junín vs. Maipú. Desde las 22, saltarán al parquet del estadio Azulgrana: Andes Talleres vs. Juventud Mendocina.

Godoy Cruz derrotó a Maipú y festejó su primera victoria en el Apertura

Godoy Cruz convirtió 21 puntos en el primer tiempo. Hizo 20 en el tercer cuarto y esa fue la clave de la victoria. Después de un primer cuarto parejo, Maipú jugó un gran segundo cuarto (19-7) y sacó ocho a falta de un minuto para irse al descanso (28-20). El Tomba ganó el tercer cuarto 20-8 y pasó al frente por cinco (41-36). El arranque de Godoy Cruz (7-0) en el cuarto final, llevó la ventaja a doce (48-36). Ahí se terminó el partido. Luciana Palacio fue la gran figura del partido (15 puntos, 18 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperos, 1 tapa), bien acompañada por Mariana Martín (8 puntos, 5 rebotes, 2 tapas). En Maipú, buen partido de María Emilia Gamarra (8 puntos, 13 rebotes, 1 asistencia, 9 recuperos, 3 tapas) y María Valentina Anta (8 puntos, 6 rebotes, 5 recuperos)

SÍNTESIS:

CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA (51): Alma Palacio 13; Lucía Belén Palacio 15; Sabrina Carrión 11; Carol Ahumada 0; María Victoria Purino 2 (FI); Mariana Martín 8; Ayelén Siliprandi 0; Lourdes Navarría 2; Lucía Avila 0. DT: Ariel Macacaro.

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ (44): María Josefina Peinado 4; María Emilia Gamarra 8; Guadalupe Aguirre 2; Sofía Rosenblat 8; Nazarena Medina 10 (FI); Ornella Angeloni 0; Belén Arias 3; María Valentina Anta 8; María Julieta Cabrerizo 1. DT: Sergio Brioude.

Estadio: Dr. Francisco Reig (Local Godoy Cruz)

Parciales: 13-9; 20-28 y 41-36

Tiros libres: Godoy Cruz Antonio Tomba 10/20 – Municipalidad de Maipú 15/22

Figura: Luciana Belén Palacio (Godoy Cruz)

Árbitros: Guillermo Funes – Ramón Funes.

El Matador recuperó la memoria a tiempo y derrotó a Municipalidad de Junín

Andes Talleres Sport Club logró su tercera victoria en el certamen al derrotar a Municipalidad de Junín por 59-51. Durante tres de los cuatro parciales, el equipo Verde siempre estuvo arriba en el marcador. Defensa fuerte, paciencia ofensiva y goleo Luppino, Arlandi y Pino para mantenerse en juego. Sin embargo, en las últimas bolas del tercer cuarto, el equipo de Cristian Rodríguez recuperó su identidad de juego, defensa asfixiante, control de juego por parte de María José Rodríguez y aparecieron las variantes ofensivas. Bomba de Ten, Sandoval, goleo de Severino (figura del partido), Buriani y conducción de Sidoli. Un último cuarto perfecto jugó el quinteto Azulgrana para quebrar el juego a su favor.

SÍNTESIS:

ANDES TALLERES SPORT CLUB (59): Flavia Sidoli 12; Camila Brandi 5; María Eugenia Sandoval 6; Lucía Buriani 9; Abril Fares 1 (FI); Carhué Villegas 0; Daiana Ten 12; María José Rodríguez 7; Rocío Rodríguez 2; Rosario Severino 12; María Joaquina Piñera 0. DT: Cristian Rodriguez.

MUNICIPALIDAD DE JUNÍN (51): Vanesa Luppino 12; Fabiola Angileri 3; Rocío Arlandi 16; Julieta Cano 9; Josiana Pino 11 (FI); Emilia Abraham 0; Rita Alaniz 0; Andrea Bologna 0. DT: Jorge Rosenblat.

Estadio: Salvador Bonanno – El Palacio Azulgrana

Parciales: 10-12; 28-30 y 41-40.

Tiros Libres: Andes Talleres 17/24 – Municipalidad de Junín 13/18

Figura: Rosario Severino (Andes Talleres)

Árbitros: Marcos Lucero – Milagros Gamboa.

San José doblegó a Juventud y mira a todos desde arriba

El partido lo arrancó mejor Juventud que llegó a ganar por siete en los primeros cuatro minutos (10-3). Parcial de 13-3 para el Santo, para tomar el comando del juego y terminar el parcial uno arriba (20-19). El 15-2 de los primeros cuatro minutos del segundo cuarto fue clave para el desarrollo del juego (35-21). Cerró bien la visita (7-0) pero el partido ya lo dominaba el Santo. Siempre con una ventaja superior a los cinco puntos, San José definió el juego en los últimos tres minutos cuando sacó once (60-49). Otra vez Natacha Perez fue el punto más alto (19 puntos, 13 rebotes, 1 asistencia, 4 recuperos), bien secundada por Natalia Furlanetto (14 puntos con 3/5 en triples) y Ailén Arias (11 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 2 tapas). En el conjunto de Calle Perú, nuevamente se destacó Laura Pessolano (17 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 4 recuperos), junto a María Agustina Lodi (4 puntos, 10 rebotes) y Silvia Mellado (10 puntos, 4 rebotes)

SÍNTESIS:

UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (62): María Laura Sanchez 0; Natalia Ahumada 0; Natacha Pérez 19; Natalia Furlanetto 14; Ailén Arias 11 (FI); Abril Arias 1; Sol Quiroga 9; Rocio Cardona 8; Luján Sanchez 0. DT: Enzo Calderón – Fernando Santalucia.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD MENDOCINA (56): María Agustina Lodi 4; Johana Pereira 4; Lourdes Cabral 6; Laura Pessolano 17; Oriana Llamas 9 (FI); Yael Cabrera 3; María Emilia Lodi 0; Silvia Mellado 10; Pamela Alonso 2; Victoria Zogbe 1; Valentina Pich 0; Constanza Gonzalez 0. DT: Guillermo Centorbi.

Estadio: Mario Pelado Herrera

Parciales: 20-19; 35-28 y 52-47

Tiros libres: U.D.San José 15/19 – Juventud Mendocina 6/16

Figura: Natacha Perez (U.D.San José)

Árbitros: Leandro Robles – Facundo Sánchez.