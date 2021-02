Barros vs Barrios: el estilo y la guapeza, cara a cara en Carlos Paz

El mendocino Jonathan Barros (42-7-1; 22 nocauts) y su entrenador Pablo Chacón ajustan los últimos detalles de cara a la pelea que sostendrá frente al popular Rodrigo “La Hiena” Barrios (53-4-1; 36 nocauts), el sábado en la ciudad de Carlos Paz, Córdoba.

El ex campeón mundial pluma de la Asociación (AMB) estuvo concentrado y entrenando en la localidad de Sampacho, Córdoba junto al equipo de Chacón y terminó la puesta a punto en Mendoza. En la ciudad cordobesa Yoni y Chacón se instalaron en un popular comedor “El Mendocino” ubicado en la Ruta Nacional 8 y que es propiedad de Antonio Díaz.

Barros y Barrios, han concentrado la atención frente a la propuesta del promotor Arano quien sostuvo respecto a la pelea: “Son dos boxeadores grandes, que considero no se van a lastimar y están en condiciones aún de dar un gran espectáculo. Hoy es una de las mejores propuesta. Una pena que no pueda asistir el público, el ganador tendrá una chance internacional importante”, sostuvo Arano.

La última vez que Yoni Barros combatió fue el 20 de setiembre de 2019, cuando superó a Guillermo Soloppi, en fallo unánime en el estadio Vicente Polimeni. Fue campeón mundial entre diciembre de 2010 y octubre de 2014 e hizo dos defensas exitosas, luego resignó su corona frente a Celestino “Pelechín " Caballero, en el Luna Park.

Respecto a este desafío a sus 37 años el púgil nacido en el Lihué sostuvo: “Es un evento importante, es muy lindo que se enfrenten dos ex campeones mundiales. He hecho una preparación de la mejor manera, haciendo las cosas como deben ser. Estoy bien, contento y con muchas ganas de afrontar este desafío. Lo que más me motivó para estar presente en esta pelea fue el reposicionamiento”, expresó Barros.