Audio: un asistente de Sebastián Villa reconoció los golpes a la víctima y presionó para que no se realice la denuncia

La estrella de Boca Juniors, Sebastián Villa, cada día más complicado. Una serie de audios complican su situación. Acusado de golpear y violar a Tamara Doldán, su expareja. Las nuevas pruebas que se incorporaron a la causa revelan una llamada telefónica de junio de 2021 entre una amiga de la denunciante, identificada como M, y un asistente del colombiano llamado Félix, en los que este último reconoce que hubo golpes (no delito sexual) y que se intentó un arreglo extrajudicial.

En la conversación, el colaborador del delantero de Boca no niega que haya habido un ataque y se interesa especialmente en si habrá o no denuncia. En boca de Villa pone la siguiente frase. “Si quiere que no se le vean ya sus moretones, que se le borren milagrosamente en tres días, vamos al mejor dermatólogo, que le pongan la mejor crema. Y bueno, le pido disculpas”, afirma.

Luego de 1hs 20' termino la declaración de Sebastián Villa en los tribunales de Monte Grande. Negó las cargos que pesan en su contra y señaló que mantuvo relaciones consentidas con la denunciante

Además, dice que “ella (por Tamara) se fue a la habitación bajo su responsabilidad”, involucra a otro jugador de Boca en la escena y agrega: “Lo que hayan hecho ahí adentro es problema de ellos dos. No de las redes sociales, no mío, no de M…, no de (Carlos) Zambrano, no de nadie. Es problema de ellos dos”.

Finalmente, Félix asegura que llamó a Tamara “para arreglar y no se pudo” (la denunciante asegura que le ofrecieron 5 mil dólares para su silencio). M, por su parte, cuenta que pensó que era “mentira” la versión de su amiga y que recibió un llamado de Villa. “‘¿Qué pasó?’, le dije a Sebastián, ‘no entiendo nada, ahora la voy a ver a mi amiga’. La fui a ver y me asusté también”, expresa.

Villa, por su parte, fue indagado por la fiscal Vanesa González este jueves en la Unidad Funcional de Instrucción 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría. Así, brindó por primera vez su versión de los hechos ocurridos hace un año, en junio de 2021, en un country de Canning.

El doping no fue con sorteo y las autoridades eligieron a Marcos Rojo (por segundo partido consecutivo) y a Sebastián Villa -en su primer partido del año en la Libertadores-.

¿Casualidad? pic.twitter.com/bT6yFhrV3g — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) June 29, 2022

Esta no es la única causa penal que involucra a Villa: el delantero de Boca irá a juicio entre el 19 y 21 de septiembre por el expediente que le inició Daniela Cortés, otra expareja suya, por las lesiones y amenazas sufridas en abril del 2020.

Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.