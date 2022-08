Atención si viajás al Mundial Qatar 2022: todas las prohibiciones y los consejos para no pasarla mal

Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial Qatar 2022, la máxima cita del fútbol mundial que tendrá a la Selección Argentina de Lionel Messi como protagonista. Y en ese sentido, habrá cerca de 40 mil hinchas argentinos que dirán presente en Doha durante noviembre y diciembre.

Claro que no será un Mundial más. Los aspectos culturales del país árabe y las características de su estilo de vida obligan a saber una serie de cuestiones importantes a la hora de desenvolverse en Qatar, el epicentro de la Copa del Mundo.

Lo dicho: serán alrededor de 40 mil los fanáticos albicelestes que coparán los estadios, hoteles, calles y centros comerciales de Doha. Todos y cada uno de ellos deberá tener a mano los consejos y sugerencias en cuanto al comportamiento público y privado con el objetivo de pasarla bien.

Qué hay que tener en cuenta si viajo al Mundial Qatar 2022

Respetar la cultura del lugar para evitar problemas legales es lo primordial. Los argentinos viajeros que ya han sido parte de Mundiales en Europa o Sudamérica tendrán que adaptarse en Qatar ya que no será lo mismo.

Camiseta permitida. Esta que luce el hincha argentino está bien para usar en Qatar, ya que cubre hombros y torso. / Archivo AP

Tanto la embajada argentina como la FIFA coinciden en difundir la información necesaria para los viajeros con vistas al comienzo del Mundial Qatar 2022, que será el 20 de noviembre.

Para empezar, hay que tener en cuenta que la homosexualidad se considera delito en el emirato, por lo que “toda manifestación pública de conductas que se aparten de nociones tradicionales heterosexuales está desaconsejada”.

Además, se sugiere el uso de vestimenta conservadora y se recuerda que el consumo de bebidas alcohólicas no forma parte de la cultura de Qatar. No se puede beber alcohol en la vía pública, solo en lugares cerrados habilitados.

No estará permitida la venta de alcohol en supermercados.

En cuanto al consumo de drogas, la embajada argentina avisó que prevé “penas altísimas, incluso cárcel y deportación”.

La sharía, el sistema legal islámico

La sharía, el sistema legal islámico, tiene reglas claras y tanto la FIFA como las diferentes embajadas están abocados a concientizar al viajante para evitar penalidades e inconvenientes aún mayores. el Islam es la religión oficial de Qatar.

La cultura de Qatar deberá respetarse durante todo el Mundial. / archivo

Otro dato a destacar es que, para ingresar a Qatar, los argentinos no necesitan visa. El país árabe tiene una población de alrededor de 2,8 millones de personas y se calcula que 1,5 millones de extranjeros pisarán Doha para vivir lo mejor del Mundial.

En tanto, bueno es tener en cuenta que la capacidad hotelera de Qatar es limitada. Se aguarda que la organización haya dispuesto de 140 mil plazas de alojamiento días antes del comienzo de la Copa. Muchos de los que no consigan lugar en el país organizador lo harán en países limítrofes y viajarán a los partidos.

Por otra parte, la embajada argentina en Qatar adelantó que habrá atención en diferentes puntos geográficos de Doha durante todo el Mundial 2022.

La gente de Qatar, amable y hospitalaria aunque con reglas claras

No pocas veces, la FIFA y los diferentes actores de la organización social de la Copa del Mundo han avisado lo que se podrá hacer y lo que no en Qatar. El pueblo qatarí es reconocido como amable y hospitalario, aunque tienen marcadas reglas que piensan hacer cumplir. Es por esto que se solicita el respeto hacia su cultura para no generar incomodidades.

En cuanto a la ropa a usar en la vía pública, desde la organización piden que sea conservadora. Prendas que cubran los hombros y el torso. No estará permitido andar por la calle “en cuero”. En el caso de pantalones, por debajo de las rodillas. Las polleras también deberán contar con esa última característica.

Argentina buscará en Qatar su tercera Copa del Mundo. / archivo

Mallas de hombre y de mujer, bikinis y cualquier atuendo que se utilice como traje de baño deberá ser en piletas de natación y playas privadas.

Tal vez uno de los puntos que mayor rechazo generó es el que tiene que ver con la comunidad homosexual. Allí en Qatar ser homosexual es cometer un delito. Por lo que piden evitar las muestras de cariño, los abrazos o el ir de la mano por la calle. Ojo, esto incluye a heterosexuales.

Las relaciones sexuales por fuera del matrimonio están absolutamente prohibidas. En caso de cometer este delito en Qatar, los protagonistas podrían pasar años en la cárcel.