El Ajax descartó la posible llegada de Luis Suárez y en River aún prenden velas

River apunta a contratar a Miguel Borja lo antes posible y esa es su prioridad en el mercado de pases. Pero también observan de reojo todo lo que tenga que ver con Luis Suárez: el delantero uruguayo sigue de vacaciones y, por ahora, no tiene ofertas formales de clubes europeos para que continúe su carrera. Es más: en las últimas horas, el Ajax descartó su posible llegada.

Ajax descartó contratar a Luis Suárez

Mientras el Pistolero pasa algunos días de descanso en Ibiza festejando los 35 años de Lionel Messi, llegaron novedades desde los Países Bajos: si bien el Ajax estaba en carrera para contratar a Suárez, en las últimas horas se bajó de la negociación y es un competidor menos para River a la hora de gestionar la llegada del uruguayo.

Alfred Schreuder, el entrenador del primer equipo, aseguró que “no sabe nada” sobre la posible contratación de Suárez: “Nadie me informó nada. Lo conozco del Barcelona, de su paso por el Ajax, sé lo que hizo en el Atlético de Madrid. Es increíble, pero no puedo responder a esto porque no sé nada. En Ajax estamos trabajando en algo, pero nunca he oído nada sobre su nombre. Está fuera de la cuestión”.

Cuándo le respondería Luis Suárez a River

A pesar del deseo del atacante charrúa de continuar en el fútbol europeo, en River se ilusionan con su posible arribo, teniendo en cuenta la capacidad de Marcelo Gallardo para potenciarlo y lograr seducirlo antes de la Copa del Mundo. En el Millonario esperan su respuesta el fin de semana y, en los próximos días, Enzo Francescoli se comunicaría nuevamente con Suárez para tantear su situación.