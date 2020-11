Diego Armando Maradona abandonó este miércoles el sanatorio privado en el que el martes 2 de noviembre fue operado en el cráneo por un hematoma subdural que, según su abogado Matías Morla, “pudo haberle quitado la vida”.

El cuadro, efectivamente, revistió de gravedad mientras el diagnóstico no era preciso y así quedó en evidencia durante el homenaje que le hicieron en la cancha de Gimnasia durante su cumpleaños N°60, el viernes 30 de octubre, cuando debió ser permanentemente ayudado a trasladarse y sufrió incapacidades de sus funciones más básicas.

Superado el cuadro clínico a partir de la intervención quirúrgica, el astro argentino dejó la Clínica Olivos minutos antes de las 18 para continuar con una rehabilitación que su círculo íntimo, ahora ceñido en derredor de sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, prometen será la definitiva para garantizar el cuidado de su salud.

Una vida totalmente nueva

Diego Maradona abandonó la residencia Campos de Roca que habitaba en la localidad de Brandsen, a la que se mudó cuando fue contratado como entrenador de Gimnasia de La Plata. Allí era habitual la presencia de sus colaboradores más cercanos, su representantes legales y amigos circunstanciales pero no de sus familiares, especialmente sus hijas, enfrentadas con el cerco que rodeaba al 10.

Ahora la historia puso a Dalma, Gianinna y Jana como albaceas en vida de Maradona. Ellas decidieron en conjunto el traslado del 10 al Complejo Villa Nueva, compuesto por barrios náuticos en la localidad de Tigre, que cuenta con vigilancia permanente. Allí completará Diego su recuperación y estará permanentemente escoltado por sus herederas, quienes harán turnos rotativos para su cuidado.

Médicos por doquier las 24 horas

Serán varios los médicos que circularán por la vida de Maradona a partir de su traslado. El equipo estará coordinado por Leopoldo Luque, el neurocirujano que operó a Diego y que es, a su vez, su médico personal.

El astro será permanentemente monitoreado por el mismo equipo lo atendió en la Clínica Olivos, fundamentalmente los de la rama psicológica que encabezan la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Claro que los profesionales no vivirán con el entrenador como sí lo hará un séquito de enfermeras que controlarán su evolución minuto a minuto.

Jana vivirá con Diego

Si bien la zona elegida por las hijas de Diego Maradona para su traslado tiene que ver con que Gianinna vive en la misma zona que, además, está a sólo 40 minutos de la Clínica Olivos, la que va a vivir con el entrenador es Jana Maradona. Ella será la principal encargada de garantizar que su padre cumpla con las indicaciones de los profesionales en cuanto a nuevos hábitos, control de su adicción al alcohol y el cumplimiento efectivo de la medicación con la que intentarán equilibrar todo su cuadro.

Restricción casi total de las visitas

Cada uno de los integrantes de la seguridad del complejo que en el que habitará Maradona tendrá una lista de médicos y demás personas especialmente seleccionadas por las hijas del exfutbolista en el marco de las personas habilitadas para asistirlo y/o visitarlo. En la nómina de la segunda categoría serán no más de 10 los nombres permitidos, entre los cuales cuatro corresponden a Dalma, Gianinna, Jana y Diego Fernando, cuatro de los hijos del astro, aunque se descuenta que si el niño podrá visitar a su padre también lo hará Verónica Ojeda, su madre, quien no permite la permanencia del chico en ningún lugar donde ella no pueda estar.

Las otras dos personas que podrán visitar a Diego sin restricciones son Johnatan Espósito, su sobrino, hijo de su hermana Mary, y Maximiliano Pomargo, su asistente de confianza.