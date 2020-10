Así juegan los tres rivales del Tomba

Las cartas ya están sobre la mesa. Desde el viernes pasado Godoy Cruz conoce a los equipos que deberá enfrentar en la primera fase de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA, una nueva copa nacional que otorgará un cupo a la Copa Libertadores 2021 y otro para la Sudamericana del año próximo.

Rosario Central, Banfield y River (en ese orden, ida y vuelta)son los adversarios que pondrán a prueba el incipiente trabajo de un renovado plantel de Godoy Cruz que tiene como cabeza futbolística a otro debutante DT(Diego Martínez) en Primera División.

Rosario, la primera estación. El Expreso emprenderá su recorrido de regreso a la competencia oficial, tras más de siete meses, nada menos que ante el Canalla en un Gigante de Arroyito vacío, lo cual significará un elemento de presión menos para paliar los habituales nervios del debut.

¿Qué modelo de juego propone ‘Kily’ González? El DT -sustituyó a Cocca- está haciendo sus primeras armas con un modelo parecido al de Gallardo. Con un plantel compuesto en su gran mayoría por juveniles de buen pie, apuesta a la intensidad en la recuperación tras pérdida, con un bloque alto y un 4-3-3 o 4-2-3-1 que muta en un 4-1-4-1 a la hora del repliegue. Disputó tres amistosos, con dos victorias (2-1 ante Unión y 2-0 a Belgrano) y una dura derrota ayer ante Colón, que lo goleó 4-1 en Santa Fe.

El Taladro de Sanguinetti. La segunda prueba del Tomba será ante Banfield en el Sur del Gran Buenos Aires. Javier “Archu”Sanguinetti -ex ayudante de Julio Falcioni- tiene en mente una propuesta ofensiva. Por eso, dejó atrás el 4-4-2 de Pelusa y plantea un 4-1-2-3 con dos interiores ofensivos -Galoppo y Payero- y tres delanteros: Mauricio Cuero (refuerzo, ex Atlas), Pons (ex San Martín de Tucumán) y Bordagaray, aunque con Agustín Urzi (Selección Argentina Sub 20 y Sub 23) como potencial recambio.

En los amistosos disputados, cosechó dos victorias (3-0 ante Argentinos y 3-2 ante Independiente) y dos empates (All Boys y Ferro).

Un River recargado. El tercer obstáculo tombino en esta Copa Nacional será nada menos que el reinventado y potenciado equipo de Gallardo. A pesar de haber perdido tres piezas clave en la estructura colectiva (Martínez Quarta, Scocco y Quintero), se sabe que el gran poder del entrenador del Millo es superarse a sí mismo. Archivó el 3-3-2-2 de principios de año y ahora apuesta a un nuevo y versátil 4-3-3, donde la inclusión de Álvarez como extremo derecho es el gran acierto. El equipo mejoró en la presión, transiciones, movilidad y gol.

El plantel viaja hoy a Córdoba

Luego del entrenamiento matutino de hoy, una delegación de 30 jugadores partirá en dos ómnibus rumbo a la Docta, donde mañana enfrentará a Instituto y el viernes, a Talleres. Ambos duelos se disputarán en el estadio Mario Kempes, en horario matutino. Es probable que el encuentro ante el Matador sea televisado por la señal de cable TNT Sports. De esta manera, Godoy Cruz afrontará sus últimos tres ensayos de cara al debut en la Copa de la Liga Profesional, que será el otro fin de semana frente a Central, en Rosario.